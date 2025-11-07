Torino, fame da gol nel derby: Simeone e Zapata sanno come si fa

Come si colpisce la Juventus? Toro, ascolta Zapata e Simeone

Negli ultimi venticinque anni, il Torino ha giocato 37 derby: in 16 ha trovato la via del gol (solo in 5 occasioni più di una marcatura singola), nei restanti 21 è sempre rimasto a secco. Eppure c'è chi nella rosa di Baroni ha le potenzialità per cambiare il trend. Citofonare a Zapata per esempio, visto che la Juventus è la sua seconda vittima preferita in carriera. Il capitano granata ha segnato 8 gol ai bianconeri: il primo risale ai tempi dell'Udinese nel 2017, il secondo è arrivato in maglia blucerchiata con Giampaolo, gli ultimi sei hanno fatto le fortune dell'Atalanta di Gasperini tra gare di campionato e Coppa Italia. Zapata sa anche come si vince contro la Vecchia Signora avendola battuta con Sampdoria e Atalanta, ma non è ancora riuscito a regalare la gioia di un gol o di un successo al Torino nel derby. Il colombiano scalda i motori, ma è ancora alle prese con il rientro graduale in rosa e quindi resta da capire per quanto potrà essere chiamato in causa. Chi ha lo stesso feeling di Zapata e in più sta benissimo è Simeone. Il Cholito ha segnato 6 gol alla Juventus, facendone anche lui la sua seconda vittima preferita. I precedenti peraltro sono di tutto rispetto, perché Simeone spesso non solo ha trafitto i bianconeri ma li ha anche battuti più volte. In maglia Genoa nel 2016, con Juric in panchina, il Cholito sigla la prima doppietta alla Vecchia Signora contribuendo al 3-2 sulla squadra di Allegri; nel 2020 mette la firma sul 2-0 con cui il Cagliari di Zenga si impone sull'undici di Sarri; nel 2021, vestendo la maglia del Verona, regala a Tudor una doppietta che vale il 2-0 contro passato e poi futuro del tecnico. Solo in un'occasione Simeone ha segnato e perso contro la Juventus, nell'allora Cagliari di Semplici.