Più il digiuno è lungo, più la fame cresce. Sono passati quasi dieci anni dall'ultima volta in cui il Torino ha saziato il suo appetito nel derby, un arco di tempo troppo lungo per una piazza che vive visceralmente la rivalità con i bianconeri. Come si gioca 'la' partita? Per alcuni granata sarà la prima volta, per altri un appuntamento ritrovato. Per tutti la priorità deve essere una, capire come far male alla Juventus. E ciò chiama direttamente in causa una lacuna degli anni passati: la carenza di gol.
Torino, fame da gol nel derby: Simeone e Zapata sanno come si fa
Come si colpisce la Juventus? Toro, ascolta Zapata e Simeone—
Negli ultimi venticinque anni, il Torino ha giocato 37 derby: in 16 ha trovato la via del gol (solo in 5 occasioni più di una marcatura singola), nei restanti 21 è sempre rimasto a secco. Eppure c'è chi nella rosa di Baroni ha le potenzialità per cambiare il trend. Citofonare a Zapata per esempio, visto che la Juventus è la sua seconda vittima preferita in carriera. Il capitano granata ha segnato 8 gol ai bianconeri: il primo risale ai tempi dell'Udinese nel 2017, il secondo è arrivato in maglia blucerchiata con Giampaolo, gli ultimi sei hanno fatto le fortune dell'Atalanta di Gasperini tra gare di campionato e Coppa Italia. Zapata sa anche come si vince contro la Vecchia Signora avendola battuta con Sampdoria e Atalanta, ma non è ancora riuscito a regalare la gioia di un gol o di un successo al Torino nel derby. Il colombiano scalda i motori, ma è ancora alle prese con il rientro graduale in rosa e quindi resta da capire per quanto potrà essere chiamato in causa. Chi ha lo stesso feeling di Zapata e in più sta benissimo è Simeone. Il Cholito ha segnato 6 gol alla Juventus, facendone anche lui la sua seconda vittima preferita. I precedenti peraltro sono di tutto rispetto, perché Simeone spesso non solo ha trafitto i bianconeri ma li ha anche battuti più volte. In maglia Genoa nel 2016, con Juric in panchina, il Cholito sigla la prima doppietta alla Vecchia Signora contribuendo al 3-2 sulla squadra di Allegri; nel 2020 mette la firma sul 2-0 con cui il Cagliari di Zenga si impone sull'undici di Sarri; nel 2021, vestendo la maglia del Verona, regala a Tudor una doppietta che vale il 2-0 contro passato e poi futuro del tecnico. Solo in un'occasione Simeone ha segnato e perso contro la Juventus, nell'allora Cagliari di Semplici.
Come si colpisce la Juventus? In maglia granata solo Vlasic ha segnato ai bianconeri—
Con la maglia del Torino, solo uno dei giocatori di Baroni ha segnato nel derby: Nikola Vlasic. Il dieci granata è andato a segno nella stracittadina dell'11 gennaio 2025 recuperando lo svantaggio nel recupero del primo tempo e siglando poi su assist di Karamoh il gol dell'1-1, risultato che alla fine ha resistito tutta la partita. Nessuno oltre a Vlasic ha provato l'ebbrezza del gol. Per pescare due giocatori in rete con la Juventus bisogna tornare nei campionati giovanili: Njie ha già vissuto in Primavera un derby da protagonista in maglia granata e ne conosce quindi in parte le emozioni almeno in termini di rivalità diretta, Casadei aveva segnato invece con la maglia dell'Inter. Nessuno dei due ha mai potuto decidere ancora in prima squadra. Cercarsi protagonisti, insomma. Simeone è il più atteso, numeri alla mano, ma la porta è aperta anche a sorprese.
