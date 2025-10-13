Nella stagione 2025-2026, il Torino spenderà 50 milioni per coprire i salari della rosa

Irene Nicola Redattore 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 07:53)

Il monte ingaggi è un indicatore rilevante quando si analizzano le rose delle squadre. In casa Torino tanto è cambiato nel corso dell'estate, da Baroni in panchina ai nuovi arrivati con relativi stipendi a carico. Cosa è cambiato allora a livello di ingaggi per le casse granata? Scopriamolo con un aiuto dei dati forniti da Capology.

Torino, il complessivo sul monte ingaggi: inferiore rispetto allo scorso anno, ma ancora sopra 50 milioni — Nella stagione 2025-2026, il Torino spenderà 50 milioni e 790 mila euro per coprire i salari della rosa. Per la seconda volta in due anni, il club granata supera la soglia quota 50, per quanto i costi complessivi nel primo anno di Baroni siano leggermente inferiori rispetto all'unico con Vanoli. Nello scorso campionato il monte ingaggi complessivo ammontava a 54 milioni e 600 mila euro. Dove si è risparmiato allora? Con alcuni addii (Ricci e Sanabria percepivano circa 3 milioni di euro a testa; Elmas e Linetty 2.7 e 2.5). Le differenze dell'ultimo biennio in termini di monte ingaggi restano consistenti rispetto alle stagioni precedenti. Nel 2023-2024 il totale era di 43 milioni di euro; nel 2022-2023 non era stata superata la soglia dei 39. Per ritrovare un'annata da oltre 50 milioni di monte ingaggi bisogna tornare al primo Juric, campionato 2021-2022, quando il totale era di 55 milioni.

Torino, i dati sul monte ingaggi: Zapata con lo stipendio più alto, in cinque sopra i tre milioni — Analizzando i dati relativi alla rosa granata, emerge come il giocatore più pagato sia Duvan Zapata, unico a percepire un salario da 5 milioni di euro. Consistente lo scarto rispetto al secondo giocatore più pagato della rosa, Adams. Lo scozzese percepisce un salario da 3.3 milioni di euro, poco superiore rispetto a quattro altri giocatori a cui è stato riconosciuto un ingaggio lauto per le casse granata. Sono tutti elementi arrivati al Toro negli ultimi due anni: Maripan, Biraghi, Simeone e Asllani. Ciascuno percepisce 3.2 milioni annui. Di loro solo il cileno era approdato alla corte di Vanoli con un esborso per il cartellino, sugli altri si è potuto fare un ragionamento diverso. La cifra irrisoria del trasferimento di Biraghi è facilitato un salario lauto per le casse granata, Simeone e Asllani sono in prestito quindi è stato più facile accontentare le richieste. Non indifferente nemmeno lo stipendio di Casadei, 2.8 milioni di euro, seguito da Vlasic a 2.6. Chiudono la top 10 tre giocatori. Aboukhlal riceve 2 milioni di euro, Lazaro 1.9. L'ultimo è Perr Schuurs, fuori da due anni: la cifra pattuita al momento del trasferimento era di 1.8 milioni di euro.

Torino, la classifica per ingaggio lordo — Zapata (5 milioni di euro)

Adams (3.3 milioni di euro)

Asllani (3.2 milioni di euro)

Biraghi, Maripan, Simeone (3.1 milioni di euro)

Casadei (2.8 milioni di euro)

Vlasic (2.6 milioni di euro)

Ismajli (2.2 milioni di euro)

Aboukhlal (2 milioni di euro)

Lazaro (1.9 milioni di euro)

Schuurs (1.8 milioni di euro)

Coco (1.7 milioni di euro)

Ngonge, Ilic (1.5 milioni di euro)

Gineitis, Israel (1.4 milioni di euro)

Pedersen (1.3 milioni di euro)

Masina, Tameze (1.2 milioni di euro)

Nkounkou (690 mila euro)

Sazonov (640 mila euro)

Dembelé, Anjorin, Paleari, Njie (560 mila euro)

Popa (410 mila euro)

Ilkhan (350 mila euro)

Savva (280 mila euro)