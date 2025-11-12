Torino, il no alle gerarchie di Baroni apre al ballottaggio Paleari-Israel

Le ottime prestazioni di Paleari e il buon inizio di Israel: quando l'uruguaiano tornerà a disposizione chi difenderà la porta?

Irene Nicola Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 06:22)

Chi dovrebbe essere il portiere titolare del Torino? Fino a qualche tempo fa in pochi probabilmente se lo sarebbero chiesti, quando ogni tassello sembrava incastrato in modo definitivo. Poi l'infortunio di Israel e lo straordinario rendimento di Paleari, due situazioni che hanno acceso il dibattito. Ora la domanda è una, cosa succederà quando entrambi saranno regolarmente a disposizione?

Torino, Baroni e la visione delle gerarchie: il posto non è assicurato a nessuno — Baroni ha ripetuto in più e più occasioni quanto non si faccia guidare dalle gerarchie: "In una squadra come il Torino tutti devono essere importanti e titolari. Tutti devono mettermi in difficoltà per prendersi ilposto". Lo slot non è assicurato a nessuno quindi ma va confermato tramite il lavoro, anche in quei ruoli che di solito sono fissi o quasi in modo permanente, come il portiere. "È un ruolo particolare, serve emotività e capacità - ha spiegato il tecnico granata - Io non seguo delle gerarchie, gli occhi portano a fare le scelte". Israel è stato il riferimento del Torino fino a fine ottobre, quando si è dovuto fermare causa infortunio a seguito di un contrasto nella gara contro il Napoli. Paleari si è fatto trovare pronto, confermando in campo la stima di Baroni, e si è superato a livello di prestazioni oltre che dimostrarsi un riferimento per il gruppo, che spesso lo ha cercato e ha gioito dei suoi gesti. Con il rientro di Israel però, tutto sarà da decidere.

Torino, Paleari in campo sta valendo la titolarità. E Israel... — "Israel aveva fatto bene prima dell'infortunio mentre ora Paleari si è creato uno spazio importante e sono contento di avere due portieri su cui puntare, io farò le mie scelte" ha affermato ancora Baroni dopo il derby. Il tecnico ha poi aggiunto: "Sicuramente Israel è un portiere di valore. Ma Alberto se l'è meritato. Ha sempre grande disponibilità e attenzione, per lui, per il compagno. Io cercherò di gestire al meglio le risorse di entrambi. Franco deve rientrare dentro per il valore che ha, non per la gerarchia". In questo momento quindi bisogna considerare Paleari un titolare a tutti gli effetti. Quando Israel ritornerà al meglio della condizione bisognerà capire se vi sarà un ritorno al passato o se effettivamente si potrà creare un ballottaggio. Non è però una partita persa, c'è gara.