Torino, il pagellone di fine stagione: Tameze 5.5, senza Juric perde minutaggio

Adrien Tameze era uno fedelissimi di Ivan Juric ma sotto la gestione Vanoli ha visto calare il suo spazio in campo

Federico De Milano Redattore 1 giugno - 20:00

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: ad ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Nell'estate 2023 Adrien Tameze è arrivato al Torino su consiglio di mister Ivan Juric che lo aveva già allenato a Verona e che contava molto sulle sue qualità in mezzo al campo e anche in difesa e il francese è stato utili nel suo primo anno all'ombra della Mole. In questa stagione però con Vanoli ha perso spazio in campo e il suo minutaggio è calato parecchio. In questo campionato l'ex Verona ha giocato infatti appena 646 minuti e il suo apporto alla causa granata è stato abbastanza scarno.

Partita top, Torino-Atalanta 2-1: funziona ancora da braccetto — La partita migliore di Tameze in questa stagione è probabilmente stata quella contro l'Atalanta alla seconda giornata di campionato quando il Toro girava molto bene e riusciva a mettere in difficoltà anche squadre di valore, forse aiutato dal fatto che si trattava di inizio stagione e tutti erano in fase di rodaggio. Nonostante ciò, il calciatore francese in quella gara ha giocato da braccetto destro perché il Torino di Vanoli utilizzava ancora la difesa a 3 e ha offerto una bella prova fermando in più circostanze le offensive atalantine. In quella partita il numero 61 del Toro è andato anche molto vicino all'assist per Zapata che però non ha trovato il colpo grosso.

Partita flop, Torino-Lazio 2-3: buco sul primo gol biancoceleste — Una partita in cui si ricorda un errore di Tameze è quella della sesta giornata contro la Lazio. In quel match i biancocelesti si sono imposti 2-3 all'Olimpico Grande Torino e sulla prima rete segnata da Guendouzi ci sono colpe del granata classe 1994. Ha infatti partecipato al buco difensivo che tra difensori e centrocampisti (come lui che in quella gara ha giocato in mediana) hanno contribuito a creare regalando la rete alla Lazio che ha trovato il vantaggio subito in apertura di gara. In generale quella sfida del sesto turno di Serie A non è stata una prova brillante per Tameze.

Tameze, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione il voto che la nostra redazione si sente di assegnare alla stagione di Tameze è un 5,5 che rappresenta il passo indietro che il francese ha fatto rispetto al campionato passato. Non tutte le colpe di questo passo indietro possono essere sue, visto che ha avuto poche occasioni per esprimersi. Resta però certamente la sensazione che le sue caratteristiche si sposino meno bene con il calcio di Vanoli rispetto a quanto mostrato nello scacchiere di Juric.