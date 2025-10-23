Torino, il tabù della continuità: non vince due gare di fila da marzo. Sulle tre è assurdo

Dopo il successo con il Napoli, il Toro ha l’occasione di sfatare un tabù che dura da sette mesi. E sulle tre vittorie consecutive il digiuno è incredibile

Enrico Penzo Redattore 23 ottobre - 20:01

Dopo la vittoria contro il Napoli, il Torino ha davanti a sé un’occasione importante: tornare a vincere due partite di fila. Può sembrare un obiettivo banale, ma in realtà nasconde un dato che pesa parecchio. I granata non centrano due successi consecutivi dal 2 marzo 2025, quando in panchina c’era ancora Paolo Vanoli. In quell’occasione il Toro superò il Milan 2-1 all’Olimpico Grande Torino e poi il Monza 2-0 all’U-Power Stadium. Sembrava l’inizio di una striscia positiva, ma il pareggio successivo per 2-2 contro il Parma interruppe subito la corsa. Da allora, anche con l’arrivo di Marco Baroni, la squadra non è più riuscita a vincere due gare consecutive.

Un limite cronico — La mancanza di continuità è un tema che accompagna il Torino ormai da tempo. Nelle ultime stagioni, i granata hanno spesso alternato buone prestazioni a passi falsi, senza mai trovare una vera serie positiva. È un problema che va oltre i risultati: riguarda l’identità, la mentalità e la capacità di dare seguito alle vittorie. Per una squadra che ha intenzione di migliorarsi, non riuscire a mettere insieme due successi di fila per oltre sette mesi è un segnale chiaro. Significa non riuscire a capitalizzare i momenti favorevoli e a costruire fiducia.

Le tre vittorie di fila? Un ricordo lontano — Il dato diventa ancora più pesante se allarghiamo lo sguardo. Il Torino non vince tre partite consecutive in tutte le competizioni dal 30 ottobre 2022. All’epoca, la squadra di Juric batté il Cittadella 4-0 in Coppa Italia, poi Udinese e Milan in campionato. Ma se si considerano solo le gare di Serie A, il numero fa impressione: il Torino non vince tre partite di fila in campionato dal marzo 2019, stagione di Walter Mazzarri. In quell’occasione i granata superarono Atalanta, Chievo e Frosinone. Sei anni fa.

Il Genoa per invertire la tendenza — Domenica contro il Genoa al "Grande Torino", ci sarà dunque un piccolo, ma significativo obiettivo: rompere il tabù delle due vittorie di fila. Dopo il successo contro il Napoli, un bis darebbe un segnale di crescita e continuità. Baroni lo sa bene: più che una questione statistica, è una prova di maturità. Perché vincere una volta può capitare, ma vincere due volte di fila vuol dire iniziare a costruire. E il Torino, oggi più che mai, ha bisogno di costruire un'identità stabile.