Torino, Ilic all’ennesimo crocevia: il futuro passa da Baroni

Da promessa a un impiego marginale, Ilic si ritrova di nuovo allo stesso crocevia sul futuro

Irene Nicola Redattore 30 giugno - 20:09

Ogni fine è un nuovo inizio, o almeno può diventarlo. Vale per tutti ma soprattutto per chi, guardando indietro, sa di dover dimostrare qualcosa. Vale per Ivan Ilic, che al Toro è arrivato come promessa senza riuscire mai tuttavia a fare quel salto di qualità atteso dal club granata e ritrovatosi anzi ai margini nell'ultimo altalenante anno. Ora però si apre per il Torino un nuovo capitolo, con un nuovo timoniere: Marco Baroni. E qui si apre uno spiraglio per il serbo, perché quando c'è un nuovo allenatore le cose possono cambiare per tutti in positivo o in negativo.

Torino, per Ilic un anno grigio: dall'inizio promettente alla marginalità — L'idea che Ilic potesse continuare il suo percorso in granata fino a qualche mese fa era utopia, considerando le vicissitudini dell'ultima stagione. Il serbo non è mai riuscito a dare seguito a un inizio di stagione promettente. Lo stop di ottobre per la lesione al tendine focale del bicipite femorale ferma la corsa di Ilic, da quel momento accidentata con l'insorgere di altri problemi come l'infiammazione al tendine del ginocchio e successivi fastidi muscolari. Il centrocampista granata perde centralità e nel mentre si avvicina concretamente la possibilità di separazione con Ilic che sembra trovare nuovi stimoli dall'idea Spartak Mosca e il Toro che può far cassa con un giocatore troppo marginale rispetto all'investimento fatto. La retromarcia del club russo post visite mediche annulla però il trasferimento. Vanoli reintegra Ilic in rosa, il serbo torna lentamente a disposizione senza mai diventare la prima scelta ma restando un'alternativa per i finali di gara. Troppo poco.

Ilic, con Baroni la chance di farsi vedere. Il futuro andrà deciso — I numeri di Ilic al Torino dall'arrivo nel gennaio del 2023 riflettono la sua parabola. Il centrocampista serbo, pupillo di Juric, conta 68 partite in maglia granata ma non è mai riuscito a imporsi effettivamente come protagonista per quello che le sue qualità permetterebbero. Che sia arrivato il tempo della parola fine? Non è detto, perché Baroni vuole valutare i giocatori a sua disposizione e capire su chi effettivamente poter contare. Il nuovo tecnico granata non ha incrociato Ilic nel suo percorso al Verona ma ne conosce le doti e sa di avere un reparto di centrocampo da dover reinventare in larga parte. Baroni potrebbe quindi voler tenere e valorizzare Ilic, valutazione che verrà presa con il tempo. Intanto Ilic ha una possibilità importante per ripartire ancora. Il ritrovo dell'8 luglio è dietro l'angolo, così come la chance di farsi vedere. Addio o nuovo matrimonio, il tempo lo dirà.