Torino, Ismajli convince alla prima: si candida a un ruolo da protagonista

I dati contro la Roma premiano Ismajli, all'esordio in gara ufficiale in granata. Per Baroni una carta in più per continuare ad assestare la difesa

Irene Nicola Redattore 17 settembre - 17:37

Tra le note positive della vittoria a Roma, una nello specifico riguarda il reparto arretrato. Per la prima volta in campionato Baroni ha adottato la linea a tre, con un'incognita: Ardian Ismajli, rimasto fuori nelle prime uscite a causa di una lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. A problema risolto, il difensore albanese è tornato a disposizione e Baroni gli ha dato subito fiducia, mettendolo titolare. Una scelta che ha ripagato il tecnico, visto che Ismajli ha disputato una partita convincente sotto tutti gli aspetti.

Torino, i numeri di Ismajli con la Roma: terzo per km percorsi, il migliore per precisione passaggi tra i difensori — Schierato come braccetto sinistro, Ismajli è rimasto in campo per novanta minuti dimostrando di aver ritrovato la condizione, come si evince non solo dal minutaggio pieno ma anche dal dato, fornito dalla Lega Serie A, relativo ai km percorsi. L'albanese ne ha registrati 9.6 ed è terzo in rosa sulla lunga distanza dopo Biraghi e Lazaro. L'analisi della partita di Sofascore permette di entrare ulteriormente nel dettaglio sulla prova di Ismajli. Contro la Roma, Maripan è stato il difensore con il maggior numero di tocchi e la maggior porzione di campo coperta. Ismajli, più limitato alla sua area di competenza sul centro-sinistra ma comunque 33 tocchi contro i 43 del compagno, ha dato comunque un apporto importante. Si noti in quest'ottica i passaggi precisi. Il centrale albanese ha tentato complessivamente meno suggerimenti rispetto a Maripan e Coco (17 contro i 22 del cileno e i 20 dell'equatoguineano), ma tra i tre è quello con la percentuale di precisione maggiore (94% contro 86% e 90%).

Ismajli, la prestazione difensiva nel dettaglio: bene nei duelli a terra, tanti salvataggi — Per quanto riguarda la prestazione difensiva, spiccano i nove salvataggi fatti registrare contro la Roma. Non particolarmente incisivo sui contrasti, complice forse anche un po' di cautela dopo il rientro dall'infortunio, Ismajli si è concentrato più sui duelli. Non spicca per quelli aerei (1 solo tentato e vinto), area in cui il leader è senza sorprese Maripan, ma ben si è comportato per la precisione mostrata in quelli a terra con uno score di 4 duelli vinti sui 5 provati. La prima in maglia granata in gara ufficiale quindi è incoraggiante per Ismajli. Il Toro ha avuto grosse difficoltà nella prima uscita e sta cercando di assestare il reparto, processo avviato con il ritorno di Maripan. Ismajli è una carta in più e in un'uscita ha fatto capire di poter essere un giocatore importante e di volersi candidare a tale. Certo, dovrà confermarsi perché una rondine non fa primavera. Le sensazioni iniziali sono però positive.