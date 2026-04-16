Da una fascia, all'altra. Il Torino sta trovando concretezza sulle corsie laterali, aspetto non di poco conto considerando che in passato proprio sui fianchi aveva sofferto. Pedersen con D'Aversa è nella miglior forma dall'arrivo in granata, Obrador a sinistra si sta rivelando un risorsa in poco tempo. Analizzato il rendimento del norvegese, passiamo allo spagnolo.

Torino, Obrador a sinistra è quel mancino che a lungo è mancato

Chi sulla corsia mancina? Il problema al Toro si è ripetuto più di una volta negli ultimi anni. Dopo i saluti di Ansaldi, nessuno si è imposto con particolare fortuna. Spesso in casa granata si è dovuti ricorrere a destri adattati, senza trovare grandi garanzie, oppure a qualche raro mancino senza però grandi risultati. In questa stagione il Torino si è presentato con due mancini per l'out: Biraghi, se non impiegato come braccetto, e Nkounkou. Entrambi però sono presto stati accantonati, con Lazaro adattato a sinistra. Da quando è arrivato Obrador, è arrivata anche una nuova soluzione diventata poi standard. Lo spagnolo fino a questo momento ha giocato undici partite, di cui nove dall'inizio, prendendosi il posto sulla corsia di sinistra che ora è di sua competenza.

Torino, i numeri di Obrador in granata