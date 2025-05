Toro, la protesta dei tifosi coglie nel segno: dopo 15 anni Cairo a Superga da solo

La protesta dei tifosi ha senza dubbio colto nel segno. Urbano Cairo per la prima volta dopo 15 anni non si è presentato con la squadra sul Colle per la messa nella Basilica e per la lettura dei nomi alla lapide. Non una prima volta assoluta, ma un ritorno al passato. L'ultima volta in cui Cairo non si presentò a Superga con la squadra era il 4 maggio 2010. Il clima di contestazione c'era anche all'epoca, una contestazione perdurata per tanti mesi per un Torino che giocava in Serie B. Quello era l'anno della presentazione di Petrachi con la rivolta dei tifosi alla Sisport e un anno dopo il clima non era migliorato, visto che Cairo nel 2011 tornò a Superga ma fu accolto da un clima di protesta feroce da parte dei tifosi. Quella volta fu decisivo l'intervento della Polizia di Stato, che aveva scortato il presidente all'interno della Basilica e l'aveva poi - al termine della cerimonia - riportato via.