Torino, l’addio di Vanoli lascia amarezza. Precedenti e scenari

Torino, Vanoli e Cairo: l'addio e l'incontro chiarificatore

Poi nel post partita è successo quanto si sa. L'attacco diretto e pubblico all'allenatore da parte di Cairo e Vanoli che in conferenza stampa si è ritrovato a scoprire dai giornalisti presenti quanto detto dal suo presidente. Il giorno dopo al Fila c'è stato il rompete le righe, ma la sensazione era che ormai la frattura fosse insanabile: sia per quanto riguarda la decisione della separazione sia per una questione umana. Per questo motivo c'è stato poi l'incontro a Milano tra Vanoli e Cairo. Una possibilità per chiarirsi, riappacificarsi e salutarsi cercando di ricucire proprio per una questione di rapporti. Possibilità di permanenza? Erano rasenti allo zero. Infatti ora il Toro è pronto a chiudere per Baroni, ma rimane da sciogliere il nodo contratto di Vanoli. Lui è uno dei pochi allenatori - da quando i granata sono tornati in Serie A per l'ultima volta - a essere durato appena un anno. Soltanto nel periodo del Covid Longo, Giampaolo e Nicola non sono durati più di una stagione. Se però in quei casi c'erano state questioni tecniche, non si può dire lo stesso di Vanoli, che ha condotto la squadra in una situazione complicata alla salvezza. Paga per un finale negativo, certo, ma allo stesso tempo ha saputo rivitalizzare un gruppo che per larghi tratti sembrava poter far rivivere spettri del passato.