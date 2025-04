Torino, le dichiarazioni di Vagnati e Vanoli a Napoli: comunicazione non perfetta

Torino, Vagnati a Napoli conferma: almeno uno dei top andrà via

Partiamo dalle parole di Vagnati. Alla domanda posta nel prepartita sulle attenzioni per Ricci e Milinkovic-Savic non ha glissato o provato a prenderla alla larga, ma ha fatto capire che l'interesse nei loro confronti fa piacere. Insomma, un modo per far capire che chi vuole bussare alla porta dei granata potrà trovare la porta aperta alle trattative. Niente di sbagliato, vendere per reinvestire può essere sempre un buon punto di partenza. Eppure dopo quanto successo in estate con gli addii di Buongiorno e Bellanova più tutto ciò che ne è conseguito, Vagnati poteva usare più attenzione nelle parole da usare. Non è però il primo scivolone del dirigente granata. Basta tornare a inizio stagione quando su Che Adams disse apertamente che per convincerlo gli aveva detto di usare il Toro come un trampolino di lancio e non un punto d'arrivo. Il tifoso non è stupido e sa che in effetti può essere così, ma, togliere così definitivamente il romanticismo e la speranza che un giocatore amato possa rimanere, non è la cosa migliore dal punto di vista comunicativo.