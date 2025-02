Torino, male Coco: due errori gravi di fila contro Atalanta e Genoa

È sotto gli occhi di tutti l'ingenuità di Coco nell'ultima sfida di campionato, ma già a Bergamo si era perso in marcatura Djimsiti (il VAR in quell'occasione lo graziò sul possibile rigore). Con il Genoa ha regalato di fatto il pareggio agli ospiti con un rinvio sbagliato (pur con la lieve attenuante di essere un destro che gioca a sinistra). Vanoli nel post partita non ha voluto accusare nessuno particolarmente, però è stato chiaro sull'importanza che possono avere certe disattenzioni: "Mancano i dettagli. Non possiamo fare un errore come quello, che ci porta via due punti".

Coco e l'errore nel gol. Che amarezza...

"Mi girano più per l’errore che ha portato al gol del Genoa che per l’episodio del rigore non dato”, le parole di Samuele Ricci testimoniano qualche malumore all'interno dello spogliatoio per un errore evitabile che avrebbe potuto regalare al Torino i tre punti. Errori individuali gravi, soprattutto da parte di uomini in certi reparti, possono determinare tanti punti. Lo sa bene Coco, anche ripensando all'autogol contro il Cagliari nella gara di andata o alla mancata rete contro il Napoli. Per lui sono stati spesi 7,5 milioni di euro, il direttore Vagnati ha fiducia in lui e a 26 anni dovrebbe essere nel pieno della maturazione, sebbene sia alla prima esperienza in Italia. I dati stagionali sono anche tutto sommato promettenti: raggiunge il 50% dei duelli vinti (4), sono quasi tre (2.75) i palloni recuperati a partita e 4 a gara i salvataggi. Ora, deve riprendersi e tornare a fare bene. Maripan è diventato decisivo e con lui può formare una coppia di centrali di livello.