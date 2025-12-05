Torino-Milan: Baroni non vince con Allegri dal 2003, ma un dato è a suo favore…

I precedenti tra i due tecnici non rassicurano i granata: Baroni punti su altro...

Davide Bonsignore Redattore 5 dicembre - 19:52

Torino-Milan è anche Baroni-Allegri: la sfida tra granata e rossoneri porta inevitabilmente a fare il confronto tra i tecnici. Da un lato c'è un allenatore, quello granata, che negli ultimi anni si è ritagliato un posto tra i "bravi" italiani, prima portando il Lecce in Serie A, poi facendo un'ottima stagione con un Verona rattoppato e poi mostrando un calcio di qualità con la Lazio. Dall'altra parte, invece, uno degli allenatori più vincenti d'Italia: un uomo da sei Serie A, cinque Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. Un tecnico che tra Milan, Juventus e ora ancora Milan ha fatto della pragmaticità il proprio mantra, arrivando all'ormai dogmatico "corto muso". Due allenatori con passati diversi, ma anche con stili di gioco che si discostano e non di poco. I precedenti non sono molti, ma sono decisamente a favore del tecnico livornese. In questa gara tra allenatori toscani, però, c'è un dato che depone a favore di Baroni...

Baroni vs Allegri, i precedenti: il tecnico granata non vince da 22 anni —

Collina è il miglior arbitro del mondo, Schumacher vince con la Ferrari per la sesta volta e Valentino Rossi semina chiunque per l'ultima volta con la Honda. Tutto questo è il 2003, l'anno in cui per la prima volta Baroni e Allegri si incontrano su due panchine avversarie, e a dire il vero anche l'ultima in cui Baroni avrà la meglio. La sfida è Carrarese-Aglianese, del 26 ottobre 2003, e Baroni gioisce per la prima e ultima volta contro il tecnico livornese, nel campionato di Serie C2. Al ritorno la formazione di Allegri vince di misura. Per un altro incontro bisognerà attendere 15 anni, arrivando al 2019, con Baroni subentrato a Moreno Longo sulla panchina del Frosinone, che a febbraio ne prende 3 allo Juventus Stadium. Poi si torna alla normalità: due incontri per stagione, con il Lecce di Baroni che esce sconfitto dal doppio incontro con la Juventus e poi l'Hellas Verona. I gialloblù perdono di misura allo Stadium ma al Bentegodi riescono a trovare un preziosissimo pareggio: 2-2, il 17 febbraio 2023. L'ultimo incontro tra Baroni e Allegri. Sette partite, quattro punti per il tecnico fiorentino e quindici per quello di Livorno. Un dato, però, ad oggi può rassicurare un minimo la posizione di Baroni...

Il tecnico granata punta su questo aspetto: ecco cosa soffre il Milan di Allegri — Certamente in campo le forze sono differenti: il Torino sta affrontando un periodo particolarmente complicato, mentre il Milan è primo in classifica, pur avendo il quarto attacco del campionato. Lo stile di gioco di Allegri, in effetti, non è famoso per essere improntato all'attacco. Prima parlavamo di "corto muso", che rappresenta proprio l'obiettivo di "segnare un gol in più dell'avversario": quanto basta per vincere. Così, la formazione rossonera si trova bene con squadre che vogliono imporre il proprio gioco: la difesa di Allegri è solida ed è in grado di fermare le offensive dei tanti avversari saliti in attacco e sfruttarne il posizionamento avanzato con le rapide incursioni di Leão e Pulisic. Dall'altra parte, però, contro squadre sulla carta inferiori è il Milan a dover fare la partita, compito che riesce ad adempiere con meno perfezione. Se si osservano le giornate di Serie A che si sono concluse fin qui, i rossoneri sono andati in difficoltà soprattutto in quelle che sarebbero dovute essere vittorie "facili": si veda la sconfitta contro la Cremonese o anche i pareggi contro Pisa e Parma. Insomma, se la formazione di Allegri è molto preparata ad affrontare squadre di pari valore, può andare paradossalmente in difficoltà contro quelle "inferiori". Baroni deve puntare proprio su quest'aspetto in vista della gara di lunedì 8 dicembre per il suo Toro.