Torino-Modena, prima da avversario per Dellavalle: il prestito che fa discutere

Lunedì 18 agosto, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata faranno il loro esordio stagionale in Coppa Italia affrontando il Modena nella prima fase della competizione. Una sfida che, sulla carta, vede il Toro favorito, ma che avrà un sapore particolare per un giocatore in maglia gialloblù: Alessandro Dellavalle. Il giovane difensore, prodotto del settore giovanile granata, affronterà per la prima volta il Torino da avversario. Per lui si tratta del secondo prestito consecutivo al Modena: la scorsa stagione aveva già indossato la maglia canarina, distinguendosi con prestazioni convincenti e continuità, accumulando 25 presenze, 2004 minuti giocati e 1 gol.

Rinnovo del prestito a Dellavalle, un'operazione che solleva qualche perplessità

La decisione di rinnovare il prestito di Dellavalle non è stata accolta da tutti con entusiasmo in casa Toro. Dopo quanto mostrato nell’ultimo campionato, molti avrebbero voluto vederlo restare a disposizione di Baroni per giocarsi le proprie carte in Serie A, soprattutto alla luce delle attuali carenze nel reparto arretrato. La linea difensiva granata, infatti, arriva a questo appuntamento ancora incompleta e con qualche incertezza sul piano numerico e qualitativo. In questo contesto, l’assenza di un profilo giovane, fisico e già rodato come Dellavalle rischia di pesare. La partita di lunedì sarà quindi anche un test indiretto: il Torino misurerà le proprie ambizioni di Coppa Italia e, al tempo stesso, osserverà da vicino un prodotto di casa che, almeno per ora, ha preso una strada diversa.