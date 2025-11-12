Il derby della Mole pareggiato contro la Juventus lo scorso sabato ha portato numerose conferme soprattutto in difesa. In particolare, chi ha dimostrato di essere un punto fermo della squadra di Marco Baroni è soprattutto Marcus Pedersen. L’esterno norvegese è uno dei giocatori che è cresciuto di più in questa prima parte di stagione. I sei risultati utili consecutivi sono anche merito dell’ex Sassuolo che ormai è una certezza per il tecnico fiorentino. Dopo le tante critiche ricevute sotto la guida di Paolo Vanoli lo scorso anno, l’esterno classe 2000 sembra aver trovato la giusta continuità.

Torino, momento positivo per Pedersen: il norvegese si è preso la fascia destra

Marcus Pedersen sta probabilmente vivendo il miglior momento da quando veste la maglia granata. Lo confermano le ultime gare contro Lazio, Napoli, Bologna, Genoa, Pisa e Juventus in cui ha offerto prestazioni ottime sia dal punto di vista difensivo ma anche da quello offensivo. Contro la Juventus il norvegese ha mostrato padronanza della corsia destra, fornendo una prestazione tutto sommato solida in difesa e aggressiva in fase offensiva. Il numero 16 granata sembra aver trovato continuità che lo scorso anno gli era mancata. Infatti, Pedersen è reduce da una stagione piuttosto negativa: nell'annata con Vanoli in panchina è stato tra i peggiori giocatori del Toro. Il norvegese ha collezionato 30 presenze, 16 da titolari, per una media di 49' a sfida. Ora il norvegese sembra aver ripagato la fiducia che Baroni ha riposto in lui andando a scalzare Valentino Lazaro, il titolare della fascia destra fino a qualche settimana fa. Nonostante l’austriaco porti più qualità in avanti, oltre che ad imprevedibilità, grazie alle ottime prestazioni offerte da Pedersen in questo ultimo stralcio di campionato, Lazaro è stato costretto a migrare sulla fascia sinistra in attesa del rientro di Niels Nkounkou dall'infortunio.