Torino, Njie e la continuità mancata: un’occasione sospesa

Njie, simbolo di una continuità mancata

La realtà, però, è stata diversa. In stagione, lo svedese ha collezionato appena 9 presenze in campionato, una da titolare, con una media di 15 minuti a partita. I cambi di modulo e di guida tecnica - da Baroni a D’Aversa - hanno progressivamente ridotto il suo spazio, eppure, nel girone d’andata aveva lasciato intravedere segnali importanti. La gara contro il Verona si è rivelata l’episodio chiave: in pochi minuti, Njie ha servito l’assist per Casadei e trovato il gol da fuori area. Un impatto immediato, rimasto però isolato: da allora non sono più arrivati né gol né assist. Le sue qualità restano evidenti - strappo, tecnica, buone capacità di vincere gli uno contro uno - ma nel contesto attuale fatica a trovare collocazione. Il 3-5-2 non prevede esterni offensivi e, senza continuità, è rimasto ai margini mentre il Torino cercava equilibrio. La missione salvezza, però, può dunque diventare una variabile chiave anche per lui: se raggiunta in anticipo, lo svedese potrebbe trovare più spazio in un contesto più sereno, con meno pressione e maggiori margini per esprimersi. La sua stagione racconta una crescita che al momento pare interrotta, quella di un giocatore pronto ma ancora fermo.