C’è stato un momento, non troppo lontano, in cui il nome di Alieu Njie sembrava destinato a uscire dall’anonimato per prendersi i riflettori. Poi, però, la sua stagione ha preso una piega diversa.
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Torino, Njie e la continuità mancata: un’occasione sospesa
Torino, il percorso di Njie—
Arrivato sotto la Mole nell’estate del 2021, Njie ha completato il proprio percorso nel settore giovanile del Torino con tre stagioni in Primavera, guadagnandosi anche le convocazioni con le nazionali giovanili della Svezia, dall’Under 19 all’Under 21. Nella stagione 2024-25 è arrivato l’esordio in Serie A contro il Verona nella vittoria per 2-3 che aveva portato i granata in testa alla classifica per una notte. Le premesse per un maggiore coinvolgimento c’erano, tanto da essere indicato come uno dei profili su cui costruire il futuro.
Njie, simbolo di una continuità mancata—
La realtà, però, è stata diversa. In stagione, lo svedese ha collezionato appena 9 presenze in campionato, una da titolare, con una media di 15 minuti a partita. I cambi di modulo e di guida tecnica - da Baroni a D’Aversa - hanno progressivamente ridotto il suo spazio, eppure, nel girone d’andata aveva lasciato intravedere segnali importanti. La gara contro il Verona si è rivelata l’episodio chiave: in pochi minuti, Njie ha servito l’assist per Casadei e trovato il gol da fuori area. Un impatto immediato, rimasto però isolato: da allora non sono più arrivati né gol né assist. Le sue qualità restano evidenti - strappo, tecnica, buone capacità di vincere gli uno contro uno - ma nel contesto attuale fatica a trovare collocazione. Il 3-5-2 non prevede esterni offensivi e, senza continuità, è rimasto ai margini mentre il Torino cercava equilibrio. La missione salvezza, però, può dunque diventare una variabile chiave anche per lui: se raggiunta in anticipo, lo svedese potrebbe trovare più spazio in un contesto più sereno, con meno pressione e maggiori margini per esprimersi. La sua stagione racconta una crescita che al momento pare interrotta, quella di un giocatore pronto ma ancora fermo.
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