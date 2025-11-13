Una sosta utile per recuperare Niels Nkounkou. Il francese ha saltato le ultime quattro partite, non gioca dal 18 ottobre contro il Napoli, poi è stato assente per un problema alla coscia con Genoa, Bologna e Pisa, prima di tornare in panchina nel derby senza però essere rischiato. Il suo rientro può essere davvero prezioso per i granata sulla corsia di sinistra. Cristiano Biraghi non ha garantito tutta quella costanza di rendimento, anzi alcuni passaggi a vuoto sono stati evidenti a tutti. A differenza dell'ex capitano della Fiorentina, Nkounkou in quelle poche apparizioni in granata ha saputo offrire qualcosa in più. Fin qui 4 presenze con il Torino, 3 in Serie A e un assist a referto contro la Lazio il 4 ottobre.
Focus
Torino, Nkounkou è pronto al rientro: con lui la fascia sinistra può crescere
Il suo rientro va a braccetto con la crescita di Pedersen—
Con Marcus Pedersen in crescita sulla corsia opposta, quella di destra, il Torino di Marco Baroni potrebbe ricevere risposte confortanti sulle fasce. Con il passaggio alla difesa a tre e con l'imbottimento del centrocampo, i quinti hanno assunto un ruolo ancor più delicato nello scacchiere granata e aver giocatori in crescita come Nkounkou e Pedersen non può che far bene. La sosta per le Nazionali, dunque, rappresenta un momento di recupero per chi è rimasto ai box nell'ultimo periodo e Nkounkou è il perfetto esempio.
Torino, Nkounkou perfetto per il modulo adottato dal Torino—
Marco Baroni aveva esternato qualche perplessità sull'adattabilità di Nkounkou alla difesa a quattro. Una volta cambiato il modulo, ha introdotto pian piano il giocatore francese nelle rotazioni. La partita di Coppa Italia contro il Pisa, in tal senso, è stata la chiave di volta: alla prima presenza da titolare, Niels ha avuto un buon impatto. Il francese ha fin qui dimostrato di avere un'ottima gamba e un buon impeto fisico; può migliorare nella qualità dei cross, ma vista la non irresistibile concorrenza - Baroni, ultimamente, ha optato per schierare a sinistra Valentino Lazaro, che non sempre ha saputo incidere - è possibile prevedere che il minutaggio di Nkounkou possa crescere sempre di più da qui a fine 2025.
