Torino, Nkounkou è pronto al rientro: con lui la fascia sinistra può crescere

Dopo la panchina nel derby il francese scalpita per tornare in campo: manca causa infortunio dal match contro il Napoli

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 13 novembre 2025 (modifica il 13 novembre 2025 | 06:32)

Una sosta utile per recuperare Niels Nkounkou. Il francese ha saltato le ultime quattro partite, non gioca dal 18 ottobre contro il Napoli, poi è stato assente per un problema alla coscia con Genoa, Bologna e Pisa, prima di tornare in panchina nel derby senza però essere rischiato. Il suo rientro può essere davvero prezioso per i granata sulla corsia di sinistra. Cristiano Biraghi non ha garantito tutta quella costanza di rendimento, anzi alcuni passaggi a vuoto sono stati evidenti a tutti. A differenza dell'ex capitano della Fiorentina, Nkounkou in quelle poche apparizioni in granata ha saputo offrire qualcosa in più. Fin qui 4 presenze con il Torino, 3 in Serie A e un assist a referto contro la Lazio il 4 ottobre.

Il suo rientro va a braccetto con la crescita di Pedersen — Con Marcus Pedersen in crescita sulla corsia opposta, quella di destra, il Torino di Marco Baroni potrebbe ricevere risposte confortanti sulle fasce. Con il passaggio alla difesa a tre e con l'imbottimento del centrocampo, i quinti hanno assunto un ruolo ancor più delicato nello scacchiere granata e aver giocatori in crescita come Nkounkou e Pedersen non può che far bene. La sosta per le Nazionali, dunque, rappresenta un momento di recupero per chi è rimasto ai box nell'ultimo periodo e Nkounkou è il perfetto esempio.

Torino, Nkounkou perfetto per il modulo adottato dal Torino — Marco Baroni aveva esternato qualche perplessità sull'adattabilità di Nkounkou alla difesa a quattro. Una volta cambiato il modulo, ha introdotto pian piano il giocatore francese nelle rotazioni. La partita di Coppa Italia contro il Pisa, in tal senso, è stata la chiave di volta: alla prima presenza da titolare, Niels ha avuto un buon impatto. Il francese ha fin qui dimostrato di avere un'ottima gamba e un buon impeto fisico; può migliorare nella qualità dei cross, ma vista la non irresistibile concorrenza - Baroni, ultimamente, ha optato per schierare a sinistra Valentino Lazaro, che non sempre ha saputo incidere - è possibile prevedere che il minutaggio di Nkounkou possa crescere sempre di più da qui a fine 2025.