Torino, non solo Vagnati: gli ex Spal che ora rischiano il posto

Torino, l'effetto domino potrebbe coinvolgere anche Ludergnani e Moretti?

Discorso più ampio va fatto per Ruggero Ludergnani. Il responsabile del settore giovanile granata condivide con Vagnati la stessa esperienza alla Spal, ma non ha mai legato la propria figura o la propria permanenza all'ex ds granata. Nel tempo Ludergnani ha raggiunto risultati positivi in Primavera nel biennio Scurto e soprattutto lanciato diversi giovani nel professionismo, facendone esordire tanti in Serie A. Gli scudetti Under 18 e Under 17 hanno confermato la bontà del lavoro fatto, mentre il neo di questa stagione è la Primavera, in grande difficoltà. Cairo tuttavia ha ribadito in tante occasioni l'assoluta stima per Ludergnani e anche nel caso in cui si volesse optare per la discontinuità anche a livello giovanile, non sarebbe semplice trovare una figura come la sua a metà stagione. In ultimo c'è Emiliano Moretti, collaboratore dell'area tecnica. Fresco di rinnovo fino al 2027. È vero che Moretti è sempre stato al fianco di Vagnati, ma va anche fatta una specifica. Gode anche lui di una particolare stima da parte di Cairo e poi è stato portato proprio da Petrachi in granata. Motivo per il quali le nubi sembrano diradarsi.