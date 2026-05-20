Da quando è arrivato a Torino, ha convinto. Rafa Obrador è l'esterno mancino che la squadra granata ha cercato a lungo, senza trovare un profilo che fosse adatto. Il suo futuro però è da definire e sarà un tema in vista dell'estate.

Torino, Obrador apre alla permanenza in Italia

Torino, il futuro di Obrador: gli scenari

Dopo la partita con il Cagliari e dopo aver siglato con una firma d'autore il primo gol in maglia granata, uno splendido mancino all'incrocio da 30 metri, Obrador ha parlato dei primi mesi a Torino. "La mia condizione non era ottima quando sono arrivato dal Portogallo perché non giocavo, ma grazie ai compagni e allo staff sono riuscito a crescere sempre di più - ha spiegato, per poi continuare - Sono molto contento di giocare in Serie A, è un campionato molto competitivo e sto imparando tanto". Dunque l'Italia è un posto dove Obrador sta sentendo di crescere e l'aver trovato continuità, aspetto fondamentale per lo spagnolo, è un fattore da non sottovalutare anche in ottica futuro. Su ciò che sarà in estate ha aggiunto: "Ora sono concentrato sul presente, poi finita la stagione parlerò con la società". C'è quindi un'apertura al dialogo ed è il primo passo.Al di là della volontà del giocatore, resta da considerare l'aspetto economico. Obrador è arrivato al Torino in prestito con opzione di riscatto dal Benfica. La cifra pattuita in inverno per la stretta di mano è intorno ai 9 milioni di euro. Spetterà a Cairo e alla dirigenza granata scegliere se stare alle condizioni contrattate con il Benfica o se far terminare il prestito. Il profilo piace, al momento l'ipotesi più probabile però resta la negoziazione. Quindi niente riscatto e nuove trattative per cercare di strappare un prezzo più favorevole, come è stato fatto in passato anche con Vlasic. Non sarà semplice, ma uno dei punti su cui spera di puntare il Toro è il parere del giocatore.