Torino, Paleari ancora in porta contro il Pisa. E sulle gerarchie…

La settimana d'oro di Paleari: protagonista a tutto tondo in granata. Le prestazioni parlano per lui

Irene Nicola Redattore 1 novembre - 16:31

È il momento di Alberto Paleari. Il secondo portiere granata, arrivato al Toro nell'estate del 2024, si è preso la scena nell'ultima settimana quando è stato chiamato a sostituire l'infortunato Israel. Lo ha fatto egregiamente, dimostrandosi non solo affidabile ma anche determinante con la prestazione monstre contro il Genoa prima e con la solidità messa in campo a Bologna. Baroni se lo coccola ed è pronto a lanciarlo anche con il Pisa.

Torino, ancora Paleari con il Pisa: Baroni se lo coccola — Baroni aveva già speso parole al miele per Paleari prima ancora che a parlare per il portiere fosse il campo. "Sta dando un contributo straordinario nella squadra e in allenamento. Ho grandissima fiducia in lui" aveva detto il tecnico granata, parlando del numero due tra i pali come di un capitano all'interno della rosa. La prestazione con il Genoa, con la parata decisiva nel finale e tutto il gruppo attorno a Paleari, ha rafforzato quest'immagine. "So qual è il mio ruolo qui al Torino" aveva affermato il portiere granata terminato l'incontro in merito alle vesti da secondo alle spalle di Israel. Baroni però non ama dividere la rosa in titolari e seconde linee. E questo può essere un vantaggio anche per Paleari.

Torino, Baroni e le gerarchie in porta: il valore decide la titolarità — Israel sta ancora recuperando la condizione, ieri ha svolto lavoro personalizzato e sarà ancora valutato nella giornata odierna in vista del Pisa ma senza forzature. Toccherà quindi ancora a Paleari difendere i pali granata con ogni probabilità. Possibile ipotizzare a un ridisegnamento delle gerarchie in porta visto il rendimento del vice granata? In merito ha risposto direttamente Baroni: "Non esistono titolari, è una forma di rispetto verso tutti i calciatori. Chi dà il massimo gioca". La partita quindi è aperta in ogni reparto, porta inclusa. "Israel è un portiere di valore. Il suo valore lo riporterà eventualmente tra i pali, non le gerarchie" ha continuato Baroni. Intanto Paleari avrà ancora modo di farsi vedere dopo aver giocato solo una partita in Serie A nell'ultimo campionato con Vanoli. Il rendimento gli sta dando ragione e chissà che in futuro non possa garantirgli qualche soddisfazione ulteriore.