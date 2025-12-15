Torino, Paleari ora è il riferimento: sorpasso effettuato su Israel

Torino, Baroni motiva la scelta di Paleari

Baroni ha spiegato le motivazioni legate alla scelta di Paleari tra i pali in conferenza stampa: "In questo momento Israel sta lavorando ma deve trovare la serenità, mentre Paleari è una certezza perché è uomo spogliatoio con senso di appartenenza: era giusto che affrontasse lui questa partita per le difficoltà che c'erano". Dalle parole del tecnico granata è chiaro che in questo momento il riferimento sia Paleari, non solo in campo ma anche fuori, e che Israel si ritrovi invece a dover lavorare per colmare il gap su entrambi i fronti, aspetto che richiederà tempo. "C'è armonia di lavoro con tutti i portieri, serviva la voglia di Alberto e oggi ha preso ancora più punti di valore umano, si è fatto trovare presente nonostante non fosse al 100% col dito" ha concluso Baroni. Le parole del tecnico granata, sempre cauto sulle gerarchie, sanno questa volta di scelta più definitiva. Paleari a oggi è il numero uno, Israel si accoda. Sorpasso effettuato.