Torino, Paleari ora è il riferimento: sorpasso effettuato su Israel

Torino, Paleari ora è il riferimento: sorpasso effettuato su Israel - immagine 1
Le parole di Baroni sanno di scelta più definitiva: la gerarchia in porta sembra delinearsi
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Non ci sono gerarchie, dice spesso Baroni. Molte volte però le gerarchie si creano spontaneamente perché avallate dalla continuità offerta dal campo e perché giustificate dalle prestazioni. Così l'ago della bilancia può smettere di oscillare e iniziare a puntare deciso su un interprete piuttosto che un altro. Una situazione di questo tipo si vive in casa Torino, dove l'ago ha oscillato tra Israel e Paleari fino a fermarsi sul secondo portiere granata, indicando una scelta che oggi appare definitiva.

Torino, Paleari torna titolare dopo due partite di Israel

—  

Da quando Israel si è infortunato, Paleari ha trovato ben più di uno spiraglio aperto per ritagliarsi uno spazio maggiore in campo. Sorprendente nel rendimento e decisivo in più occasioni tra i pali, l'ex Benevento ha giocato le gare con Genoa, Bologna, Pisa e Juventus in campionato. Poi è tornato Israel ed è iniziato il ballottaggio a due. Paleari è stato confermato con il Como, Israel si è ripreso il posto contro Lecce e Milan. Sembrava in quel momento che potessero ristabilirsi le gerarchie di inizio stagione, ma così non è stato. E lo dimostra proprio la scelta di Baroni di schierare Paleari - non al meglio a causa di un infortunio alla mano nelle scorse settimane - titolare contro la Cremonese, anche se non ancora al massimo della condizione. La risposta del portiere: clean sheet e solidità tra i pali.

Torino, Baroni motiva la scelta di Paleari

—  

Baroni ha spiegato le motivazioni legate alla scelta di Paleari tra i pali in conferenza stampa: "In questo momento Israel sta lavorando ma deve trovare la serenità, mentre Paleari è una certezza perché è uomo spogliatoio con senso di appartenenza: era giusto che affrontasse lui questa partita per le difficoltà che c'erano". Dalle parole del tecnico granata è chiaro che in questo momento il riferimento sia Paleari, non solo in campo ma anche fuori, e che Israel si ritrovi invece a dover lavorare per colmare il gap su entrambi i fronti, aspetto che richiederà tempo. "C'è armonia di lavoro con tutti i portieri, serviva la voglia di Alberto e oggi ha preso ancora più punti di valore umano, si è fatto trovare presente nonostante non fosse al 100% col dito" ha concluso Baroni. Le parole del tecnico granata, sempre cauto sulle gerarchie, sanno questa volta di scelta più definitiva. Paleari a oggi è il numero uno, Israel si accoda. Sorpasso effettuato.

