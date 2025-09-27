Torino, Paleari portiere di Coppa Italia? Dopo il Pisa, la candidatura avanza

Paleari fa bene con il Pisa e si candida per un ruolo in prima linea in Coppa Italia

Irene Nicola Redattore 27 settembre

Nel passaggio del turno di Coppa Italia, non è stato solo decisivo il colpo di testa di Casadei. Sul risultato pesano come un macigno anche i guantoni di Alberto Paleari, grazie ai quali il Torino è riuscito a tenere in piedi il vantaggio minimo senza dover passare dai rigori in extremis. Il secondo portiere granata aspettava da tempo un'occasione e con Baroni l'ha avuta, mandando un chiaro segnale.

Torino, Paleari alla prima ufficiale dopo un anno: la risposta è positiva e determinante — Essere chiamati in causa negli ultimi secondi con una parata che può determinare il risultato non è semplice, ma fa anche parte dell'adrenalina di cui si nutrono gli estremi difensori. "Noi portieri viviamo di questi momenti - ha confermato a caldo Paleari - Questa parata deriva dal lavoro quotidiano che facciamo come gruppo". Poter aver contribuito attivamente al passaggio del turno è motivo d'orgoglio per Paleari, che ha anche fatto capire nelle interviste quanto gli mancasse poter scendere in campo in una gara ufficiale. Nella scorsa stagione, con Paolo Vanoli alla guida, l'ex portiere del Benevento aveva trovato spazio in una sola occasione tra Serie A e Coppa Italia. Era il 29 settembre 2024, Torino-Lazio 2-3: Paleari rivedibile sul gol di Guendouzi, ma poi decisivo su Romagnoli e Castellanos. In tutte le altre uscite sempre panchina alle spalle di Vanja Milinkovic-Savic.

Torino, Paleari si candida per essere il titolare in Coppa Italia — Paleari ha avuto la sua occasione con il Pisa ed è stato bravo a sfruttarla. "Avevo tanta voglia di andare avanti nella competizione, l'ho detto al preparatore dei portieri - ha spiegato - Non vedo l'ora che ci sia questa partita a Roma". Testa proiettata subito agli ottavi di finale contro la squadra di Gasperini. Paleari ne parla come se fossero un impegno imminente e con un intento, o almeno una speranza: avanzare la propria candidatura come portiere di Coppa. Diverse squadre riservano o hanno riservato il posto da titolare in Coppa Italia al proprio secondo portiere, Paleari mira ad aprire questa possibilità anche al Toro. Il modo migliore per farlo era rispondere presente al momento opportuno, missione compiuta. Baroni prende nota.