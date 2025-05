Torino, Perciun e Cacciamani continuano a studiare. Per loro un percorso alla Njie?

Vanoli sta usando il finale di stagione anche per valutare i ragazzi più giovani, quelli su cui andrà decisa la tipologia di percorso da intraprendere nel prossimo futuro. Perciun prima e Cacciamani poi hanno iniziato ad approcciarsi alla prima squadra, fino a meritarsi l'esordio tra i grandi. È naturale che entrambi debbano lavorare con sacrificio e abbiano ancora molto da imparare, ma se Vanoli li testa è perché possono ritagliarsi spazio. La valutazione del tecnico granata dirà come proseguire nel percorso di crescita, ma per i due giovani Primavera - 2006 Perciun e 2007 Cacciamani - potrebbe profilarsi un percorso alla Njie. Ciò vorrebbe dire lavorare con la prima squadra anche in estate, in ritiro, e giocarsi poi uno slot permanente all'interno della rosa.

Torino, Perciun e Cacciamani possono essere alternative in due ruoli dove le alternative mancano

Un aspetto non di poco conto, guardando anche al futuro, riguarda gli attuali limiti della rosa. Cacciamani e Perciun non hanno ancora un'esperienza tale e un bagaglio tale da poter essere considerati prime scelte, ma potrebbero diventare alternative in due ruoli dove il Toro ne è carente. Perciun, trequartista puro e fantasista, potrebbe iniziare a studiare in estate da vice Vlasic, considerando che attualmente un'alternativa manca al croato. Stesso discorso vale per Cacciamani, che ha dalla sua la duttilità. L'ex Ancona è un esterno offensivo, gioca naturalmente a sinistra ma sia in Primavera che esordendo in Serie A ha fatto vedere di saper operare anche sul fronte opposto, ruolo in cui al momento c'è solo Lazaro come ribadito più volte da Vanoli. I due buchi in rosa daranno quindi la possibilità a Perciun e Cacciamani di farsi vedere. Le ultime due giornate di campionato e il ritiro potranno essere grandi opportunità per i due giovani granata.