Torino, pregi e difetti della squadra di Baroni: cosa dicono i dati

La sosta è sempre un'occasione utile per tirare una riga e fare un bilancio di quanto visto in campo. Il Torino si è ripreso dopo un inizio claudicante e pian piano ha trovato una dimensione in cui sta raggiungendo le proprie certezze. Come in ogni squadra, ci sono pregi e difetti che sono più o meno evidenti sulla base dei dati raccolti nelle prime undici giornate. Scopriamo quali, analizzando i numeri relativi alla squadra con l'aiuto delle statistiche di squadra e reparto fornite da Whoscored.