Torino, quali reali obiettivi da qui alla fine? Tutte le ipotesi

Ultima sosta per le Nazionali ed è tempo di primi bilanci, forse anche abbastanza indirizzati per il Torino di Paolo Vanoli. Il motivo è abbastanza semplice: i granata si trovano all'undicesimo posto in classifica con 38 punti all'attivo. Hanno ormai archiviato il discorso salvezza e hanno quasi definitivamente messo da parte le ambizioni europee. Cosa resta? Resta poco in effetti sul tavolo verde. Due possibili obiettivi, molto relativi. Il primo: finire nella parte sinistra della classifica. Il secondo: superare i 53 punti ottenuti dal Torino di Ivan Juric nel 2022/2023 (decimo posto finale) e dal Torino dello stesso tecnico croato nel 2023/2024 (nono posto conclusivo). L'ottavo posto in quest'annata difficilmente varrà qualcosa in chiave europea. Troppo poco costanti le formazioni italiane nelle coppe europee. Il Bologna è uscito ai gironi di Champions League, Juventus, Milan e Atalanta al play-off. Al momento nella massima competizione resta soltanto l'Inter. In Europa League è già finita la corsa della Roma agli ottavi, la Lazio è invece ai quarti e ha buone ambizioni di raggiungere la semifinale. La Fiorentina può certamente raggiungere un'altra semifinale di Conference League. Tutto ciò però potrebbe non bastare per avere una squadra in più nelle prossime competizioni europee. Partono in tal senso strafavorite Spagna e Inghilterra. Qualcosa potrebbe cambiare in caso di vittoria della Lazio dell'Europa League e/o della Fiorentina della Conference League, soprattutto se entrambe dovessero contemporaneamente centrare la qualificazione in campionato alle prossime coppe europee. In quel caso, come già accaduto nel recente passato grazie alla Roma e all'Atalanta, si aprirebbero altri spiragli per le formazioni azzurre in Europa. L'intero ragionamento si basa su troppi se e su percentuali di realizzazione troppo basse, il che tradotto spiega la ragione per cui al momento la parte sinistra e i 53 punti siano le uniche vere soglie per il Torino di Vanoli.