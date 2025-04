Torino, quante critiche alla terza maglia: il rosa carne non piace alla piazza

Criticata la prestazione dei granata in casa dei partenopei, ma il completo messo in mostra non scampa ai commenti negativi

Davide Bonsignore 29 aprile 2025 (modifica il 29 aprile 2025 | 13:02)

Il Torino perde 2 a 0 nel posticipo della domenica sera al Maradona e permette al Napoli di volare in vetta alla classifica in solitaria. Agli azzurri bastano due gol di McTominay. Se la prestazione dei granata di Vanoli è stata criticata, a margine di ciò che è accaduto in campo non sono passate inosservate anche molte critiche alla terza maglia che, mai troppo apprezzata, è stata ancora una volta oggetto di aspre critiche da parte del mondo granata.

Maglia rosa, i media si schierano: "Improponibile" — Non hanno dubbi i giornali, che all'indomani della sfida tanto hanno parlato della prestazione dei granata e del favore fatto ai partenopei, ma non è neanche sfuggito il dettaglio d'immagine. La Stampa definisce il completo rosa con inserti granata "Improponibile", lo stesso fa Tuttosport che aggiunge quanto faccia male il giorno del compleanno di Pulici e per di più a una settimana dal 4 maggio, argomentando: "Visto che è già flebile lo spirito granata e c'è un senso di appartenenza da costruire, sarebbe meglio non confondere ulteriormente le idee con magliette che non c'entrano niente con la storia". Francesco Bugnone, apprezzato columnist di Toro News e autore della rubrica "Culto", definisce l'immagine mostrata domenica sera "Indecente".

Terza maglia, tifosi furiosi: "Ricorda quella dei gobbi" — Se la critica ha avuto modo di dire la propria, i tifosi già a caldo, anche prima che Napoli-Torino potesse iniziare, si sono schierati contro il completo mostrato dal Toro. Il dissenso verso la terza maglia era stato già registrato tempo addietro su queste colonne, con un sondaggio proprio qui su Toro News, ma le critiche si sono fatte ancora più vive nel corso della serata di domenica. C'è chi l'ha definita addirittura "La maglia del demonio", forse ricordando che era stata già indossata in occasione di Inter-Torino, la partita in cui Duvan Zapata si è fatto male; altri l'hanno vissuta come un affronto di principio: "Un altro dei tanti affronti alla nostra storia. Una maglia inguardabile". Alcuni tifosi, poi, si sono infuriati non soltanto per la maglia in sé, ma soprattutto perché il colore rosa è storicamente attribuito alle terze maglie della Juventus: "Vergognosi", si schierano alcuni tifosi.

Torino sbeffeggiato anche dai tifosi avversari per la maglia — Se ci si potevano aspettare critiche da chi si occupa del Toro per i media e dai tifosi che ogni domenica lo seguono - che per altro già avevano avuto modo di commentare negativamente la terza maglia - il climax ascendente culmina con le ironiche prese in giro da parte dei tifosi napoletani. Alcuni commentano "La maglia del Torino è un variegato alla fragola" o altri ancora "Ma la maglia del Torino che ha passato??? L'hann lavat inta a lavatric e s'è scagnat!?", la cui traduzione dal dialetto del capoluogo campano non è complicata. Altri si limitano a dire che è "Veramente brutta", mentre altri ancora si sbizzarriscono con rime.

La maglia rosa sia di monito per gli anni futuri — Insomma, ormai il "danno" è fatto: la terza maglia prodotta da Joma per il Torino quest'anno non è piaciuta. Se in altre occasioni la critica si era schierata a favore del lavoro fatto dalla casa produttrice spagnola - vengono in mente la maglia prodotta per il settantacinquesimo anniversario della tragedia di Superga o, per rimanere in attualità, la seconda di quest'anno - in questo caso l'esito finale non è stato dei migliori. La speranza è che queste critiche siano state costruttive e che per l'anno prossimo i risultati siano migliori. Il tifo granata è un tifo particolare, molto attaccato ad aspetti simbolici, come evitare colori che troppo accostabili ad altre squadre (il rosa della terza maglia o lo sponsor bianconero sulla manica): occorre che, per il futuro, sia tenuto in conto anche questo aspetto.