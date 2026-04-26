"Vogliamo ribadire con forza che questa città è la nostra e che nessuno può sentirsi a casa propria a Torino". Così si era espressa la Curva Maratona qualche giorno fa in merito all'imminente sfida con l'Inter, che sugli spalti vedrà una grande presenza di tifosi interisti.

Torino, oltre 12 mila tifosi interisti attesi in città

Torino, l'iniziativa per il raduno dei tifosi

Da un lato c'è la protesta del tifo organizzato in casa Torino, una contestazione alla società che va avanti da tempo e che proseguirà anche in occasione della partita contro l'Inter. I gruppi della Maratona resteranno fuori dallo stadio, dove i seggiolini vuoti da quando la protesta è in corso sono tanti. Non se ne vedranno molti però contro la squadra di Chivu, nonostante tutto, proprio perché a Torino è attesa una folta presenza di tifosi nerazzurri. Circa 12 mila biglietti sono infatti andati a sostenitori dell'Inter, con un olimpico Grande Torino a forte rappresentanza nerazzurra con 20 mila spettatori totali attesi sugli spalti.Torino però non è nerazzurra ed è questo che vuole ribadire la Curva Maratona, invitando i tifosi granata a radunarsi davanti al Filadelfia alle ore 12 nella giornata odierna. "Saranno migliaia i tifosi ospiti presenti, ma Torino resta granata - si legge nel comunicato - Per questo è fondamentale esserci, ritrovarsi insieme e far capire che a casa nostra non si viene a festeggiare". Per una settimana l'Inter aveva cullato l'idea di festeggiare a Torino lo scudetto, condizione però che non si verificherà: la vittoria del Napoli ha rinviato la festa rendendo aritmeticamente impossibile per la squadra di Chivu cucire il 21esimo tricolore in casa granata.