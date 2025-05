Torino, Sanabria delude ancora: in estate probabile l’addio

Mancano soltanto tre gare alla fine della stagione e un centravanti come Antonio Sanabria conta appena due reti segnate con la maglia del Torino. Il paradosso del numero 9 granata è che in questa annata ne ha realizzate di più con la divisa del Paraguay, ovvero tre tutte arrivate nelle pause di ottobre e novembre. Il rendimento di Tonny quest'anno è stato spesso deludente e anche Vanoli lo ha relegato alla panchina molte volte nel corso del 2025. In estate dovrà essere discusso il suo futuro tra la società e lo stesso giocatore per capire quale direzione prendere.

Venerdì scorso nell'ultima partita giocata dal Toro contro il Venezia, il tecnico Paolo Vanoli ha scelto di concedere una maglia da titolare a Sanabria. Si è trattato del secondo match - dopo quello a Como - che il paraguaiano ha giocato dal primo minuto nelle ultime quattro giornate. Per ritrovare una sua presenza da titolare bisogna tornare invece indietro fino al mese di febbraio quando giocò dall'inizio contro il Milan. Nella sfida contro i lagunari però l'impatto di Sanabria è stato piuttosto deludente e non è riuscito ad incidere davanti al suo pubblico per cercare di dare una scossa a questo suo campionato fin qui molto deludente. Anche Vanoli non è sembrato per nulla felice del suo numero 9 e nell'intervallo lo ha tolto per inserire Ché Adams .

A un anno dalla scadenza del contratto, il Torino dovrà prendere una decisione sul futuro di Tonny

L'ex attaccante del Betis si trova in un momento molto buoi della sua avventura con il Torino. In estate dovrà per forza di cose essere discusso il suo futuro con la società visto che è attualmente in scadenza di contratto a giugno 2026 e quindi questa sessione di mercato estiva che aprirà fra poche settimane sarà l'ultima vera per monetizzare qualcosina. Ad oggi non si può escludere che le strade del Toro e di Sanabria possano separarsi al termine della stagione perché ormai Vanoli sembra orientato ad utilizzare un modulo che prevede l'utilizzo di un solo attaccante e per la nuova stagione dovrebbe rientrare un leader come Duvan Zapata. L'uscita di Sanabria rimane una possibilità da non scartare per il mercato estivo ma prima bisognerà capire quali sono le intenzioni del numero 9 per il futuro e per la sua carriera che non è più così sicura poter proseguire all'ombra della Mole.