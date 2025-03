Torino, senza Zapata il “bomber” è la squadra: sono già 14 i giocatori in gol

Vanoli ha saputo ridisegnare la fase offensiva del Toro: ora segnano in tanti

È normale che quando in rosa c'è uno dei migliori attaccanti negli ultimi dieci anni in Serie A, come Zapata, tante delle palle gol e delle finalizzazioni delle squadra passino da lui. In estate il Torino aveva lavorato su una preparazione con la punta colombiana e dopo il suo infortunio si è trovato senza il faro dell'attacco. Per questa ragione il lavoro di Vanoli è ancora più lodevole perché ha saputo ridisegnare le tattiche offensive della sua squadra con un nuovo modulo, il 4-2-3-1 che porta al tiro e al gol più giocatori differenti. La rete segnata da Cesare Casadei a Monza è la 14^ firma differente in questo campionato tra dei giocatori del Toro. Si tratta di un numero di marcatori differenti molto alto che può ancora aumentare entro fine stagione se dei giocatori ancora fermi a zero si aggiungessero all'elenco, come ad esempio due elementi offensivi tipo Yann Karamoh e Valentino Lazaro trovassero una gioia personale oppure anche dei terzini con buone doti balistiche come Cristiano Biraghi e Borna Sosa andassero in gol per la prima volta in granata.