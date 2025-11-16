Emirhan Ilkhan potrebbe avere una seconda possibilità all'orizzonte. Il centrocampista turco ha mandato ulteriori segnali a Baroni dalla sosta con le nazionali, mostrandosi in buona forma e trovando ancora una volta la via del gol contro l'Ucraina in Under 21. È la seconda marcatura nelle ultime tre partite per Ilkhan con la maglia della Turchia. E anche a Torino si osserva.
Focus
Torino, si riapre una porta per Ilkhan? La Turchia, il ko di Ilic e il mercato
Torino, Ilkhan sparito dai radar: dalle prospettive di rampa di lancio alla panchina—
La gestione di Ilkhan fino a questo momento non è priva di interrogativi. Dopo Modena e Inter, partite in cui Baroni si era affidato al turco e che sembravano poter essere preludio a una rampa di lancio, Ilkhan è sparito. Se a inizio stagione sembrava che il classe 2004 potesse essere se non un candidato alla maglia da titolare a centrocampo almeno il vice Asllani, poi tutto è cambiato. Ilkhan è rimasto a osservare un reparto che nel frattempo ha cambiato fisionomia senza rientrare nelle gerarchie, superato da Tameze e poi relegato alla panchina.
Torino, Ilic si fa male e così si apre una breccia—
Le gerarchie a centrocampo però potrebbero subire variazioni in casa granata. Nelle ultime uscite aveva preso quota Ilic come titolare in regia, preferito anche ad Asllani. Il serbo però si è infortunato nel corso della sosta e quindi resterà ai box per recuperare dai problemi al ginocchio. Non sarà disponibile quindi uno dei concorrenti per un posto da play a centrocampo. Un nodo che resta da risolvere è anche la situazione contrattuale, con il mercato di gennaio sullo sfondo. Ilkhan è in scadenza di contratto e quindi è imminente la necessità di scegliere quale futuro potrà avere il turco. Campo e mercato si intrecciano e si intrecceranno. Bisognerà vedere quale avrà ragione delle due.
© RIPRODUZIONE RISERVATA