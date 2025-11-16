Torino, si riapre una porta per Ilkhan? La Turchia, il ko di Ilic e il mercato

Dalla rampa di lancio alla panchina, Ilkhan ora ha una possibilità di riscalare le gerarchie con il mercato sullo sfondo

Irene Nicola Redattore 16 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 06:32)

Emirhan Ilkhan potrebbe avere una seconda possibilità all'orizzonte. Il centrocampista turco ha mandato ulteriori segnali a Baroni dalla sosta con le nazionali, mostrandosi in buona forma e trovando ancora una volta la via del gol contro l'Ucraina in Under 21. È la seconda marcatura nelle ultime tre partite per Ilkhan con la maglia della Turchia. E anche a Torino si osserva.

Torino, Ilkhan sparito dai radar: dalle prospettive di rampa di lancio alla panchina — La gestione di Ilkhan fino a questo momento non è priva di interrogativi. Dopo Modena e Inter, partite in cui Baroni si era affidato al turco e che sembravano poter essere preludio a una rampa di lancio, Ilkhan è sparito. Se a inizio stagione sembrava che il classe 2004 potesse essere se non un candidato alla maglia da titolare a centrocampo almeno il vice Asllani, poi tutto è cambiato. Ilkhan è rimasto a osservare un reparto che nel frattempo ha cambiato fisionomia senza rientrare nelle gerarchie, superato da Tameze e poi relegato alla panchina.

Torino, Ilic si fa male e così si apre una breccia — Le gerarchie a centrocampo però potrebbero subire variazioni in casa granata. Nelle ultime uscite aveva preso quota Ilic come titolare in regia, preferito anche ad Asllani. Il serbo però si è infortunato nel corso della sosta e quindi resterà ai box per recuperare dai problemi al ginocchio. Non sarà disponibile quindi uno dei concorrenti per un posto da play a centrocampo. Un nodo che resta da risolvere è anche la situazione contrattuale, con il mercato di gennaio sullo sfondo. Ilkhan è in scadenza di contratto e quindi è imminente la necessità di scegliere quale futuro potrà avere il turco. Campo e mercato si intrecciano e si intrecceranno. Bisognerà vedere quale avrà ragione delle due.