Torino, si rinnova il ballottaggio tra terzini: i dati

Sulla corsia destra il ballottaggio si rinnova. Pedersen e Lazaro si sono alternati nelle prime tre partite giocate dai granata tra Coppa Italia e campionato. Baroni ha però preferito il norvegese dal 1' in due occasioni su tre e gli ha dato 12' in più in media a partita rispetto all'austriaco. Diverse anche le risposte ottenute dai due giocatori fino a questo momento. Pedersen, come mostra la heatmap sottostante, copre una maggior porzione di fascia e si registra più chiaramente nei pressi della trequarti e a fondocampo; risulta più contenuta invece l'area di competenza di Lazaro, nonostante un maggior numero di ingressi in zona offensiva a partita (4.67 contro 3.67). Per quanto riguarda i cross, due le discriminanti: Pedersen è più propositivo (5 quelli tentati contro i 4 del diretto concorrente), Lazaro però ha avuto maggior efficacia (50% vs 20%). Un punto a testa anche per quanto riguarda palloni recuperati, meglio Pedersen, e duelli vinti, meglio Lazaro. La sensazione è che i diversi punti di forza rendano il ballottaggio equilibrato o di poco sbilanciato. Al momento Pedersen conserva un margine in virtù di prestazioni nel complesso più convincenti.

Torino, il ballottaggio sulla sinistra: Biraghi vs Nkounkou

A sinistra il ballottaggio è invece inedito e mette a confronto Biraghi e Nkounkou. In assenza di paragone in maglia granata, può essere utile guardare i dati relativi alla passata stagione con alcuni accorgimenti. Biraghi ha avuto un ruolo primario nelle gare iniziali con la Fiorentina e poi da gennaio al Torino, Nkounkou meno come dimostra il numero di titolarità all'Eintracht Francoforte (10 contro 22). Diverso anche l'impiego tattico con il francese che spesso è stato usato come esterno di centrocampo con minori compiti difensivi. Biraghi ha fatto la differenza rispetto al neo compagno nelle competizioni della stagione 2024-2025 per tre parametri: passaggi chiave a partita (1.39 vs 0.74), cross a partita (5.86 vs 1.74) e salvataggi a partita (1.93 vs 1.57). Nkounkou invece spicca per intercetti a partita (0.61 vs 0.57), ma ancor di più nel dribbling (0.39 riusciti a partita con 37.5% di efficacia contro lo 0.04 di Biraghi pari al 12.5%) e nei duelli vinti a partita. Biraghi e Nkounkou sono due giocatori sicuramente con caratteristiche diverse. L'ex viola dà più garanzie dal punto di vista difensivo, il francese prelevato dall'Eintracht invece predilige libertà dal punto di vista offensivo. Biraghi è sempre stato centrale al Toro, Nkounkou proverà a insidiarlo, magari non già dalla Roma, e con il passare delle settimane si vedrà quanto potrà cambiare le carte in tavola. Sarà un ballottaggio vero. Nkounkou non è un giovane da far crescere, ha esperienza in giro per l'Europa e può giocare da titolare, anche se deve adattarsi al campionato italiano. Biraghi conosce a menadito la Serie A e ha le spalle larghe in termini di esperienza. A Baroni la sentenza.