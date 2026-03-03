Toro News
Torino, Simeone piace sulla trequarti: il gol e i segnali a D’Aversa

Il Toro ritrova Simeone e gli ritaglia una nuova veste: dopo due mesi il Cholito si sblocca alla voce gol
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

La Lazio è sempre stata la sua vittima preferita, ma un lungo digiuno alla voce gol imponeva un punto interrogativo. Giovanni Simeone l'ha fatto invece diventare esclamativo, non solo tornando al gol ma tornando a essere quel riferimento offensivo che era stato per i granata.

Torino, Simeone torna al gol dopo due mesi

—  

La continuità sarà un fattore importante, non solo di rendimento ma anche fisica, intanto però D'Aversa si gode il ritorno al gol dei suoi attaccanti. Capitan Zapata non andava a segno da tre mesi; Simeone era bloccato da due, per l'esattezza dal 4 gennaio, giorno della trasferta contro il Verona. Una settimana dopo, negli ottavi di Coppa Italia contro la Roma, il Cholito aveva subito un colpo alla coscia che si era evoluto in infortunio muscolare. Da lì due gare saltate, una per rimettere minutaggio nelle gambe, poi le difficili prove contro Bologna e Genoa. Per vedere il Simeone che serve in una situazione così delicata si è dovuto aspettare la gara con la Lazio. Per il Toro era una prova da non fallire a ogni costo, in cui tutti dovevano dare risposte, dai leader ai giocatori meno in vista. L'argentino ha dato la sua.

Torino, Simeone e la coppia con Zapata che funziona

Non c'è solo il gol nella prestazione di Simeone. Per la prima volta da inizio stagione l'attaccante ha vestito la maglia da titolare insieme al compagno di reparto Zapata. Non lo ha fatto nel classico attacco a due di baroniana memoria, ma in un 3-4-2-1 dove è partito più arretrato sulla trequarti. Una posizione insolita in granata per il Cholito, ma in cui ha fatto vedere di trovarsi comunque a proprio agio. Il dialogo con la prima punta Zapata è stato efficace nel corso della partita e nell'azione che ha portato al gol dello stesso Simeone, valso il vantaggio. I segnali positivi mandati a D'Aversa aumentano le probabilità di vedere ancora lo stesso duo all'opera, situazione che farà capire quanto oltre al valore dei singoli giocatori anche quello della coppia potrà consolidarsi. Le premesse ci sono.

