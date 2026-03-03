Torino, Simeone piace sulla trequarti: il gol e i segnali a D’Aversa

Torino, Simeone e la coppia con Zapata che funziona

Non c'è solo il gol nella prestazione di Simeone. Per la prima volta da inizio stagione l'attaccante ha vestito la maglia da titolare insieme al compagno di reparto Zapata. Non lo ha fatto nel classico attacco a due di baroniana memoria, ma in un 3-4-2-1 dove è partito più arretrato sulla trequarti. Una posizione insolita in granata per il Cholito, ma in cui ha fatto vedere di trovarsi comunque a proprio agio. Il dialogo con la prima punta Zapata è stato efficace nel corso della partita e nell'azione che ha portato al gol dello stesso Simeone, valso il vantaggio. I segnali positivi mandati a D'Aversa aumentano le probabilità di vedere ancora lo stesso duo all'opera, situazione che farà capire quanto oltre al valore dei singoli giocatori anche quello della coppia potrà consolidarsi. Le premesse ci sono.