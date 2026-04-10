Simeone contro il suo passato. Non è nuovo l'argentino a incroci con squadre in cui tempo prima aveva militato. Prima di arrivare al Torino, il Cholito ha infatti vestito altre cinque casacche in Serie A: Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona e Napoli. Di fatto Simeone scende in campo da ex per un quarto delle partite di campionato. E ora si prepara ad affrontare la prossima vecchia fiamma, il Verona, atteso sabato alle 15 all'Olimpico Grande Torino.

Torino, Simeone ritrova il Verona: all'andata aveva aperto le danze per i granata

Simeone, il ruolino di marcia contro le ex

Simeone questa volta ritroverà un Verona su cui pesa il fantasma della retrocessione. All'andata in casa scaligera l'argentino era stato il primo a punire la sua vecchia squadra con il classico gol dell'ex, a cui poi erano seguiti quelli di Casadei e Njie per il 3-0 finale. Altre due volte il Cholito era stato determinante contro il Verona, prima di indossare però la maglia gialloblù: la prima volta nel settembre 2017 nel 5-0 rifilato dalla Fiorentina di Pioli, la seconda nel giugno 2020 in cui aveva segnato l'unico gol del Cagliari sconfitto 1-2.Il ruolino di marcia di Simeone con le ex è un fattore da non sottovalutare mai. Quella maggiormente colpita, su tutte, è il Napoli. Contro i partenopei il Cholito è andato in gol cinque volte nel corso della sua carriera, l'ultima nel girone d'andata quando era bastato un suo sigillo al Toro per strappare tre punti pesantissimi contro la squadra di Conte. Poi c'è la Fiorentina, club a cui ne ha segnati invece quattro. Tre le reti rifilate invece al Genoa e al Verona, come dicevamo. La ex meno colpita è invece il Cagliari, contro cui solo una volta Simeone ha esultato. Ora si ripresenterà il Verona sotto tiro, la squadra con cui l'argentino ha firmato la sua miglior stagione realizzativa in Serie A con 17 gol in 35 presenze nella stagione 2021-2022. Simeone, a bersaglio nelle ultime due presenze casalinghe in campionato, ha avrà anche qualche stimolo in più: solo due volte nella massima serie ha segnato in tre gare di interne di fila, l'ultima nell'ottobre 2021 in maglia gialloblù, in più in caso di gol firmerebbe la sua 50ª rete casalinga in Serie A.