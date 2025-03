Torino, tre punti in meno dell’anno scorso: Vanoli peggio di Juric?

Juric aveva veramente una rosa migliore?

Il primo confronto che viene in mente, a parità di classifica delle due squadre, è quello sull’organico. Per fare un paragone più verosimile, analizziamo le situazioni alla ventinovesima giornata, in cui il Toro ha appena sconfitto l’Empoli per 1 a 0, mentre l’anno scorso espugnava il campo dell’Udinese con il risultato di 0 a 2. A livello difensivo già la prima grande differenza: Juric poteva contare sul centrale che attualmente si considera il più forte del nostro campionato: Alessandro Buongiorno. Dall’altra parte il leader della difesa di Vanoli è ormai Maripan. Masina impiegato in entrambi gli anni fa da punto comune, mentre l’allora braccetto destro Vojvoda è stato sostituito nella gara di sabato da Walukiewicz prima e Coco poi. Le evidenti difficoltà del polacco in quel ruolo e le recenti prestazioni negative dell’ex Las Palmas condizionano negativamente questo confronto. A livello di centrocampo, titolari sia allora che ora Ricci e Gineitis. Tra Rodriguez e Biraghi già il confronto si intensifica, con l’ex Fiorentina che è in grado di portare qualità diverse e superiori rispetto allo svizzero. Fa naturalmente rumore la presenza di Bellanova, fuoriclasse della scorsa stagione. La sua posizione è quest’anno ricoperta da un ritrovato Lazaro, spesso panchinato dall’allenatore croato, che comunque nella maggior parte dei casi lo adoperava sulla fascia sinistra, con risultati decisamente inferiori rispetto a quelli di quest’anno. Vlasic altro punto comune tra le due rose, in gol per altro in entrambe le stagioni, ma quest’anno sta sicuramente tirando fuori una versione migliore di sé. Juric in attacco poteva ancora contare su Zapata, grande mancanza di quest’anno a partire dalla settima giornata. Bisogna evidenziare come però Vanoli possa affidarsi a Casadei ed Elmas, nuovi arrivi di gennaio, che stanno fornendo prestazioni di grande livello e stanno donando nuova linfa alla fase offensiva granata (e nel caso dell’ex Chelsea anche difensiva). Dall’altra parte, nella scorsa stagione l’attuale allenatore del Southampton era costretto a giostrarsi tra Okereke e Kabic, catalogabili senza dubbio come flop in maglia granata. Vero, quindi, che Buongiorno, Bellanova e Zapata schierabile sono nomi che vertono a favore del parere secondo cui Juric aveva un organico migliore, ma Elmas e Casadei sono pedine di grande qualità che, anche per il futuro, permettono a Vanoli di sorridere.