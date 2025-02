Torino, Vanja è il miglior portiere in Europa per rigori parati: il dato

Uno dei punti di forza del Toro di Paolo Vanoli in questo momento è senza dubbio Vanja Milinkovic-Savic . Il portiere classe 1997 sta vivendo una stagione straordinaria in netto contrasto con alcuni errori commessi nelle passata annate quando era spesso bersagliato dal pubblico e dai media per diversi strafalcioni di troppo. In questo campionato Vanja è uno dei portieri più efficaci della Serie A e dopo il match contro il Milan (in cui è stato premiato MVP) è emerso un dato in cui primeggia addirittura a livello europeo.

Il Toro si affida a Vanja: il portiere serbo salva la squadra e la conduce alla vittoria

Naturalmente l'highlights della partita di Milinkovic-Savic contro il Milan è senza dubbio il rigore parato a Pulisic che ha impedito ai rossoneri di pareggiare prima dell'intervallo e ha infuso una grande dose di coraggio ed autostima al Torino. Nella ripresa non ha poi potuto nulla sul colpo ravvicinato di Reijnders che ha pareggiato i conti per pochi minuti ma prima di quella circostanza il numero 32 granata aveva salvato il risultato in più occasioni come una stupenda parata su un tiro a giro di Joao Felix oppure una respinta di piede su conclusione ravvicinata di Reijnders. Avere un portiere così che fa delle parate importanti al momento giusto in un big match come quello di ieri in cui il Toro ha anche dovuto soffrire per gli attacchi del Milan, è stato di fondamentale importanza e non si può escludere che senza Vanja la gara sarebbe terminata in maniera ben diversa. In questa stagione per lui si contano già 7 gare con la porta inviolata in Serie A più un'altra in Coppa Italia per un totale di 8 clean sheet.