Torino, Vanoli fondamentale per i giovani e non solo: valori cresciuti di molto

Arrivati al 30 maggio, è il momento di guardarsi indietro ma senza mai trascurare il futuro. Domenica si apre la prima finestra di calciomercato, che durerà per i primi dieci giorni di giugno. A questo proposito, una riflessione interessante è proposta dal confronto tra gli attuali valori di mercato dei giocatori granata e quelli che si riscontravano ad inizio stagione, al primo settembre dello scorso anno. Prima di procedere con la disamina occorre fare due premesse: alcuni valori di mercato (riportati da Transfermarkt) sono aggiornati al 25 marzo, resi quindi abbastanza attuali, altri al 18 dicembre del 2024, quindi meno veritieri. Non è, tuttavia, complicato ipotizzare come siano cambiati dal 18 dicembre ad oggi, come potrete approfondire all'interno dell'articolo. Ultima premessa: poiché le rilevazioni di Transfermarkt sono spesso effettuate a giugno e ad ottobre, i valori inseriti al primo settembre sono frutto di una lettura basata sul trend dei valori dei singoli giocatori in quel lasso di tempo. Se, per esempio, un giocatore ha riportato un valore di 5 milioni a giugno 2024 e un valore di 7 milioni ad ottobre dello stesso anno, il valore riportato nella tabella qui sotto è intorno ai 6 milioni.

Torino, le variazioni dei valori di mercato: chi è peggiorato — I valori totali, innanzitutto, mostrano una rosa che, tra miglioramenti e peggioramenti, ha conservato più o meno lo stesso valore. Analizzando questo aspetto si consideri che in questa tabella sono presenti i giocatori arrivati a gennaio, per i quali vale, naturalmente, un discorso a parte. Tra coloro che hanno visto diminuire il proprio valore di mercato, sicuramente quello che presenta la variazione maggiore è Schuurs. L'olandese, a causa di un infortunio di lunghissimo corso (va avanti da ottobre 2023), nel corso dei nove mesi di questa stagione ha visto calare il proprio valore di mercato del 50%, passando da 20 milioni a 10. Anche il valore di Maripan in tabella risulta decresciuto del 43%, ma è aggiornato al 18 dicembre: dopo un'ottima seconda parte di stagione, non è difficile constatare che il suo valore sia più o meno tornato quello precedente. Lo stesso discorso vale per Biraghi ed Elmas. La situazione cambia, invece, per Linetty, Tameze e Sanabria, che hanno visto decrescere il proprio valore rispettivamente del 29%, del 13% e del 38%. Sono giocatori che difficilmente troveranno spazio in granata nella prossima stagione e che stanno quindi cercando una nuova sistemazione. Diminuito anche il valore di Borna Sosa (14%) e di Pedersen (30%): entrambi sono arrivati in estate e, mentre il primo non sarà riscattato, per il secondo è scattato l'obbligo ed è dunque ufficialmente un giocatore del Torino. Non ha certamente brillato, anzi, si è forse mostrato come il peggiore in rosa per rendimento: se dovesse arrivare un'offerta, i granata la valuterebbero senz'altro. Anche Salama ha visto il suo valore diminuire e tornerà in Francia senza aver mai esordito in granata. In tabella non sono segnate variazioni per il valore di Ilic, aggiornato al 18 dicembre sui 18 milioni. Una seconda parte di stagione negativa, però, ha fatto certamente abbassare il suo valore reale. Tra coloro che sono peggiorati si può inserire anche Coco: l'equatoguineano è sì riuscito a mantenere il valore di inizio stagione, ma dopo un'inizio in cui si era portato sui 14 milioni, una seconda parte di stagione negativa l'ha fatto tornare a 12.

Torino, le variazioni dei giocatori: chi è migliorato Ad aver apprezzato l'effetto Vanoli sono soprattutto i giovani, come risulta evidente anche dal grafico qui sopra. Il miglioramento più evidente, infatti, l'ha avuto Njie: il classe 2004 svedese ha visto il proprio valore di mercato incrementare addirittura del 400%, passando da mezzo milione a 2,5. L'infortunio ha poi fermato il talento granata, ma il suo valore non dovrebbe essere variato. Tra gli altri giovani che hanno giovato dell'attenzione di Vanoli c'è anche Gineitis, passato da 3 a 5 milioni con un incremento del 67%. Il lituano è stato spesso impiegato e in vari ruoli: troverà spazio nella prossima stagione. Stesso discorso per Dembelé, passato 0,5 a 0,8 milioni ma con un miglioramento anche superiore, considerando che il dato è aggiornato al 18 dicembre 2024. Non è da meno Casadei, che a settembre al Chelsea faceva risultare un valore di 10 milioni e che ad oggi ne vale 15, con un incremento del 50%. Lo stesso Ricci, uomo-mercato per eccellenza dei granata, ha aumentato il proprio valore da 25 a 30 milioni. Tra questi si aggiunge Perciun, che non era neanche quotato prima di questa stagione e il cui valore adesso si aggira intorno al mezzo milione di euro. Un altro giocatore che in questa stagione ha fatto il salto di qualità è, ovviamente, Milinkovic-Savic: il portiere serbo ha incrementato il proprio valore di mercato del 100%, passando da 6 a 12 milioni di euro. A ringraziare Vanoli anche Lazaro, che nell'esterno alto a destra ha trovato la propria posizione migliore e ha dimostrato il proprio valore: l'austriaco è passato da 3,5 a 4,5 milioni. Anche Walukiewicz e Karamoh, trovando più spazio seppur non brillando, hanno visto un leggero miglioramento. Già citati, poi, Elmas e Biraghi, i cui valori non sono aggiornati ma che sicuramente hanno visto un miglioramento in questa prima parte di 2025. Soprattutto il macedone, che in questa stagione era sceso fino a 12 milioni di valore ma che a marzo già era riuscito ad alzarlo a 14. Tra coloro che sono migliorati si può annoverare anche Vlasic, che da settembre all'ultima rilevazione di marzo ha mantenuto il suo valore invariato a 8 milioni, ma che in stagione aveva visto un abbassamento a 7: si può quindi segnalare il croato tra coloro che, almeno nella seconda parte di stagione, sono migliorati. Probabilmente anche Adams è migliorato, ma il suo valore è fermo ai 15 milioni rilevati il 18 dicembre. Dopo questa disamina, si può affermare che Vanoli è stato in grado di migliorare molti membri del proprio organico, consentendo loro di giocare nelle condizioni più favorevoli, aumentando il proprio valore.