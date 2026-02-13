Torino, Vlasic è davvero insostituibile: i dati

Baroni lo ha definito insostituibile dopo averne dovuto fare a meno contro la Fiorentina, il perché lo dice il campo

Irene Nicola Redattore 13 febbraio 2026 (modifica il 13 febbraio 2026 | 06:22)

"Vlasic è insostituibile per noi". Lo ha detto Marco Baroni senza giri di parole analizzando la partita contro la Fiorentina, in cui il croato è stato assente causa squalifica. Lo certificano ancora di più i numeri del 10 granata, che effettivamente è stato e resta il punto fermo di un Toro ancora in cerca della propria dimensione.

Torino, Vlasic è insostituibile: solo un'assenza in campionato e per motivi disciplinari — Vlasic è sempre stato impiegato nel corso della stagione fino alla gara contro la Fiorentina di sabato scorso, in cui è arrivato il primo forfait. Si tratta però di un'assenza disciplinare, non dettata quindi da scelte di Baroni, che quando ha dovuto ragionare sugli interpreti non ha mai avuto il dubbio sull'affidare uno slot al croato. In Serie A il Torino ha disputato 23 gare, 22 ne ha giocate Vlasic di cui solo una da subentrato. In 11 partite è rimasto in campo fino al triplice fischio, nelle altre 11 ha lasciato il terreno di gioco solo nella parte finale di gara salvo tre occasioni in cui è uscito prima dell'ora di gioco. Ciò che le presenze non dicono, lo ha detto ancora una volta Baroni: "Quando manca Vlasic, ognuno deve dare qualcosa in più per sopperire alla sua assenza".

Torino, perché il numero 10 croato è insostituibile? I dati — Vlasic è il terzo giocatore della rosa per minutaggio in Serie A con 1809' giocati, dietro solo alla coppia di centrali Maripan-Coco (1891' e 1890'). Ma c'è altro. I dati raccolti da Sofascore posizionano il croato tra i leader in quasi tutte le statistiche del Toro. Vlasic è il miglior marcatore in rosa con 5 reti in campionato, è terzo per gol attesi con 4.17 dietro solo a Simeone e Adams. Lo stesso discorso si ripropone sul fronte assist: nessuno ne ha trovati 3 come il croato, ed è secondo per quelli attesi con 1.83 (meglio fa solo Lazaro con 2.26). Leader nella combo gol-assist, 8, Vlasic non è in top 3 per tiri ma resta primo per passaggi chiave a partita, 1.3. Completano il quadro tre ultime voci: Vlasic ha una percentuale di efficacia nei dribbling del 49% dietro solo a Simeone con il 50% e ha una media di 4.61 palloni recuperati a partita; 1.7 il dato relativo ai contrasti, dove l'unico a fare meglio è Maripan con 2.2.