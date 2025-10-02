Torino, Vlasic non ingrana da esterno: centralità in discussione

Rendimento al di sotto delle aspettative e un ruolo in cui non ingrana: il ruolo di Vlasic non lo esalta

Irene Nicola Redattore 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 13:32)

Sul banco degli imputati dopo Parma-Torino è finito anche Nikola Vlasic. Il 10 granata ha vissuto una trasferta complicata e opaca. Largo a sinistra, il croato si è visto poco con il Toro più propenso a passare a destra da Ngonge. Infine la sulla marcatura a Pellegrino e il duello perso nel piazzato che ha deciso la partita. Vlasic in generale sta rendendo al di sotto delle aspettative, e con Baroni in cerca di nuovi equilibri la sua posizione potrebbe cambiare.

Torino, Vlasic non ingrana come esterno — In questa prima parte di stagione, Vlasic ha dovuto cambiare ruolo rispetto alla solita veste di trequartista. L'abbandono del 4-2-3-1 dal secondo tempo contro il Modena ha fatto sì che il croato iniziasse a essere testato come esterno alto a sinistra. Vlasic ha ripetuto più volte di mettersi a disposizione in qualsiasi sistema e così ha fatto. Con il Modena è arrivato il gol vittoria con conseguente curiosità su quanto il 10 granata potesse incidere nel nuovo ruolo. Successivamente però è mancata la continuità. L'attacco non sta girando, ma la produzione offensiva in generale è scarna. I numeri dello stesso Vlasic lo dimostrano. Guardando al dato degli expected goals, fornito da Fbref, il croato non ha mai superato quota 0.2. La sensazione è che la prova da esterno alto non stia dando i frutti sperati. Vlasic in mezzo al campo, sulla trequarti, sa fare più la differenza, cosa che invece non gli sta riuscendo largo a sinistra.

Torino, Vlasic rischia il posto da titolare in caso di cambio modulo — Baroni sta facendo le dovute riflessioni per trascinare il Toro fuori dalle incertezze. Il tecnico si è sempre detto convinto del fatto che il lavoro alla fine pagherà e sta lavorando su soluzioni che possano dare maggior smalto ai granata. Vlasic da esterno ha sempre avuto il posto da titolare, in evidente posizione di forza rispetto al giovane Njie. Baroni ora sta però cercando soluzioni diverse e il 10 granata, senza il riscontro delle prestazioni, potrebbe non essere più così centrale. Al momento questo rischio non si configura con il 3-4-3 ma potrebbe presentarsi in caso di passaggio al 3-5-2, modulo che già di per sé non esalta Vlasic e che potrebbe quindi portare a nuove gerarchie. Il campo deve iniziare a dire qualcosa di diverso, Baroni ne ha l'esigenza e anche per Vlasic inizia a sentirsi l'urgenza di alzare l'asticella.