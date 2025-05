Toro, 10° posto tra le mani del Como: parte sinistra della classifica in salita

Nell'ultimo turno di campionato il Torino è stato sorpassato dal Como al decimo posto e così è scivolato nella parte destra della classifica. Non si tratta certamente di un obiettivo chissà quanto prestigioso però per la formazione granata restare nella prima metà della graduatoria rappresenterebbe quantomeno un percorso di continuità con le tre annate targate Ivan Juric concluse sempre tra il nono e il decimo posto. Il calendario però in questo momento non aiuta Paolo Vanoli e i suoi giocatori.

Il Como ha un calendario più semplice del Torino nelle ultime tre giornate di campionato

Per riuscire a riprendersi il decimo posto, il Torino dovrebbe guadagnare almeno un punto sul Como nelle ultime tre giornate di questa Serie A ma pare, almeno sulla carta, un obiettivo non facile. Le ultime tre avversarie dei granata saranno infatti Inter, Lecce e Roma: nerazzurri e giallorossi dovranno viaggiare per raggiungere l'Olimpico Grande Torino invece saranno Ricci e compagnia dover volare a Lecce per la gara del 37° turno. Saranno quindi tre partite non facili per il Toro perché, a differenza sua, giocherà contro avversarie con obiettivi molto importanti: dallo Scudetto per l'Inter, alla corsa Champions League della Roma passando per la lotta salvezza del Lecce. D'altro canto il Como ha invece in calendario il Cagliari (in casa), il Verona (trasferta) e infine l'Inter (in casa). I sardi e i veneti sono due avversarie che pur avendo bisogno di ancora qualche punto per salvarsi non hanno l'acqua alla gola o un disperato bisogno di punti, questo suggerisce che la squadra di Fabregas potrebbe sulla carta sfidare delle squadre un po' più mordibile del Torino.