Toro 18° in Europa per media gol subiti: il confronto con le altre difese italiane

Nelle ultime cinque stagioni solo altri 17 club europei hanno fatto meglio del Torino dal punto di vista difensivo: ecco tutti i numeri

Federico De Milano Caporedattore 21 novembre - 17:50

Una delle note dolenti del travagliato inizio di stagione del Torino di Marco Baroni era stato senza dubbio il pessimo rendimento di tutta la difesa. Con cinque gol subiti al debutto contro l'Inter e altri tre poco dopo contro l'Atalanta, sembrava che si andasse incontro a un campionato molto complicato in termini di reti subite ma nelle ultime giornate prima della sosta di novembre per i match delle nazionali, è arrivata una crescita evidente del reparto arretrato granata. Quei pessimi numeri di pochi mesi fa della retroguardia facevano specie perché erano in netta controtendenza con la compattezza che aveva spesso caratterizzato il Toro delle ultime stagioni, specialmente durante gli anni targati Ivan Juric. In tal senso arriva un interessante classifica pubblicata da Transfermarkt che conferma questo dato.

Soltanto 17 club hanno subito meno gol del Torino nei top 5 campionati Europei — Sulle pagine social di Transfermarkt è stata pubblicata una particolare graduatoria che prende in considerazione tutte le partite disputate dalle squadre dei top 5 campionati europei nelle ultime 5 stagioni. Grazie a questa classifica si nota come il Torino sia una delle migliori per media gol subiti in questo arco di tempo per quanto riguarda le gare di campionato. Con 179 reti incassate nelle ultime cinque stagioni, i granata sono al 18° posto di questa speciale classifica, alle spalle di una assoluta big come il Bayern Monaco. La media gol subiti dal Toro in questo periodo è pari a 1,10 e ciò rende il club torinese il sesto migliore in Italia. Hanno avuto una media gol migliore del Torino soltanto cinque big del nostro campionato: Inter e Napoli in testa (0,88), Juventus (0,90), Roma (1,02) e infine Milan (1,07). A incidere su questo dato per il Torino c'è sicuramente l'ottimo rendimento della difesa nel triennio di Juric ma anche quello della passata annata con Paolo Vanoli in panchina. Il tecnico croato nei suoi primi due anni all'ombra della Mole ha avuto una media di 1,07 gol subiti a partita mentre nella terza e ultima annata è migliorato a 0,94 reti per gara. Vanoli invece lo scorso anno ha avuto una media di 1,18 gol incassati nelle sfide di Serie A.

Baroni lavora per riportare il Toro su quegli standard difensivi — Come detto, già prima della sosta nazionali che si è ormai consumata il Torino aveva dato segnali incoraggianti per quanto riguarda i progressi in fase difensiva e infatti nelle ultime cinque giornate di Serie A i granata sono riusciti a portare a casa tre clean sheet contro delle avversarie di alto livello come Napoli, Bologna e Juventus. Come si evince dai dati SofaScore, il Toro di Baroni in questo campionato di Serie A ha fin qui concesso più gol nella prima metà di partita (10) contro i 6 che ha invece incassato nella ripresa. L'allenatore ex Lazio e Verona avrà quindi modo di lavorare sull'approccio che i suoi giocatori devono avere quando entrano in campo nel primo tempo. Su questo dato pesa però certamente il tracollo dei granata contro l'Atalanta a settembre quando presero tre gol in appena otto minuti prima dell'intervallo. Nelle ultime settimane però i progresso di tutto il reparto difensivo possono far ben sperare e l'obiettivo di Baroni è quello di riportare con continuità la squadra sugli standard della media gol vista con Juric. Come si vede sempre nell'analisi di Transfermarkt infatti il Toro è nono in tutta la Serie A degli ultimi cinque anni per somma totale di gol concessi. In questa classifica, però, davanti ai granata ci sono anche club come Genoa, Lecce e Monza che hanno giocato in Serie B in questo frangente e che hanno quindi affrontato meno partite del massimo campionato.