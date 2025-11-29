Toro, a Lecce torna Adams. La riscossa passa dai suoi gol

Il Torino cerca di rialzarsi a Lecce e per farlo punta sul rientrate Adams al centro dell'attacco, vista l'indisponibilità di Simeone

Federico De Milano Caporedattore 29 novembre - 06:20

Sono passati oltre tredici mesi da quando la stagione 2024/25 del Torino è cambiata. Era il 5 ottobre 2024 quando nella sconfitta dei granata a San Siro contro l'Inter si fece male Duvan Zapata e da allora Paolo Vanoli e il Toro hanno dovuto fare a meno del capitano e leader della squadra. Da quel momento, per tutto il resto della stagione, l'unico terminale offensivo della squadra è sempre stato Ché Adams. L'attaccante scozzese ha conquistato i tifosi con prestazioni positive e ora dovrà di nuovo indossare quelle vesti di trascinatore e caricarsi l'attacco granata sulle spalle.

Simeone out e Zapata ancora in ripresa: Baroni si affida alle qualità di Adams — In estate è arrivato dal mercato un altro attaccante centrale di ruolo, Giovanni Simeone. L'argentino prelevato dal Napoli fin da subito si è calato bene nella parte e al Torino ha imparato a giocare sia da solo che in coppia proprio con Adams. L'ultima sosta delle nazionali di questo anno solare, ha però portato la pessima notizia dell'infortunio del numero 18. E così il tecnico Marco Baroni - per via di un problema di salute di Adams - ha provato a rilanciare dal primo minuto anche Zapata in occasione della sfida in casa contro il Como. Il colombiano non ha fatto mancare impegno e sacrificio ma è parso ancora lontano dagli elevati standard a cui aveva egregiamente abituato i tifosi granata. Ora che è rientrato, sarà infatti proprio lo scozzese a cercare di tirar fuori il Toro dalle critiche dopo la pesante sconfitta subita nell'ultimo turno. A Lecce infatti sarà chiamato proprio l'ex Southampton a tentare di rendere più efficace e cinico l'attacco granata.

Obiettivo migliorare l'efficacia sotto porta con il Torino — I numeri in stagione di Adams non sono ancora del tutto soddisfacenti. Un anno fa lo scozzese aveva infatti già messo a segno un gol in più sia in Coppa Italia che in campionato. Fino a questo momento il numero 19 granata è andato in rete nei pareggi contro Lazio e Pisa e adesso vuole tornare a decidere una vittoria del suo Toro con una marcatura decisiva. Come si evince dai dati SofaScore, Adams ha fin qui tirato di media solamente 1,38 volte a partita, toccando il pallone nell'area avversaria solamente 1,77 volte per gara. Si tratta di valori che vuole migliorare e che potrà cercare di far crescere già domenica nella trasferta a Lecce, quando sarà chiamato a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco del Torino. I tifosi sperano che il centravanti classe 1996 possa essere quello a cui aggrapparsi in questo momento non semplice, dopo il ko per 1-5 di lunedì scorso. Dopo le 9 reti dell'ultimo campionato, un obiettivo per Adams potrà essere anche quello di puntare alla doppia cifra e per farlo dovrà sfruttare al meglio queste occasioni in cui sarà l'unico punto di riferimento al centro dell'attacco.