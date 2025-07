Toro, Anjorin è davvero soggetto a molti infortuni? I suoi precedenti in carriera

Una delle critiche che alcuni tifosi e opinionisti hanno mosso a questa operazione di mercato del Torino, è legata all'integrità fisica di Anjorin. Il centrocampista inglese viene infatti etichettato come un calciatore spesso infortunato e poco affidabile dal punto di vista della tenuta fisica nel corso di una stagione. Nell'ultima stagione di Serie A ha giocato con l'Empoli un totale di 22 partite, ovvero poco più della metà di un intero campionato da 38 giornate. Sono stati quattro gli stop di Anjorin in questa sua prima annata in Serie A e sono stati tutti di natura muscolare. Una buona notizia per Baroni e i tifosi granata è che soltanto uno è stato un infortunio serio e che lo ha tenuto fuori dal campo a lungo: ovvero un problema alla coscia che tra febbraio e aprile gli ha fatto saltare 12 gare del suo Empoli. Anjorin ha poi avuto altri tre infortuni muscolari (novembre, gennaio e maggio) ma tutti di lieve entità e che lo hanno tenuto fermo ai box per una sola partita.

Con l'Huddersfield l'infortunio più lungo in carriera: sei mesi di stop

Per il centrocampista classe 2001 si ricordano anche altri tre infortuni che sono arrivati nelle sue precedenti esperienze professionali. Il peggiore in assoluto è stato quello con l'Huddersfield - che gli costò la fine del prestito e il ritorno anticipato al Chelsea - nella stagione 2022/23 quando rimase fuori per 6 mesi (da dicembre 2022 a maggio 2023) per un grave infortunio alla caviglia. Altri due stop non indifferenti sono quelli dal novembre 2021 al gennaio 2022 quando era in prestito alla Lokomotiv Mosca che per via di una frattura al metatarso rimase ai box per 9 partite. Sono invece 11 le gare, infine, saltate da settembre a dicembre 2022 per una brutta ferita che si è procurato in un contrasto di gioco sempre con la maglia dell'Huddersflied, in quello che per Anjorin è stato certamente un prestito breve e sfortunato.