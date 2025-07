Toro, Baroni studia anche soluzioni alternative: provata la difesa a tre

Prove di difesa a 3: un piano B per Baroni

Un ulteriore cambiamento ha riguardato anche il modulo adottato. Lo schema di base resta il 4-2-3-1, provato e riprovato in diverse esercitazioni, ma non mancano anche scampoli di difesa a tre. Uno schieramento che si era già visto nei giorni scorsi, ma impiegato soprattutto per provare i movimenti contro squadre abituate a giocare a tre. Nell'allenamento di martedì mattina, in una partitella in famiglia con la Primavera, Baroni ha invece impiegato il 3-4-2-1 per oltre mezz'ora.