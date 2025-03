Toro, che occasione sprecata a Parma!

Controcorrente di Gino Strippoli - Partita con 4 bei gol ma granata con tanti errori in difesa: il pareggio è giusto

Gino Strippoli Condirettore editoriale 10 marzo 2025 (modifica il 10 marzo 2025 | 06:21)

Un pareggio non si butta mai soprattutto se si arriva da due vittorie consecutive quindi con un totale di 7 punti conquistati su tre partite penso che nessuno qualche mese lo avrebbe immaginato. Il peccato veniale dei granata , perché alla fine si è usciti dalla gara contro i ducali senza sconfitta , sta proprio nel non aver osato vincerla la partita. Già dopo il pareggio del giovane Pellegrino il Toro ha iniziato a arretrare il proprio baricentro quasi a farsi schiacciare nella propria metà campo. Di colpo si è visto un Parma ancora fresco capace di spingere con i granata a faticare per contenerli. Poi in una ripartenza è arrivato il capolavoro di Vlasic che , complice un tacco casuale di Maripan, ha regalato il più bell’assist che un bomber può desiderare e si sa che se Adams ha la porta davanti difficilmente sbaglia.

Proprio sul nuovo vantaggio il Torino di colpo ha smesso di giocare e ha ripreso a indietreggiare tant’è che il Parma ha iniziato a inanellare calci d’angolo a ripetizione e sul secondo consecutivo la difesa si è nuovamente persa l’argentino Pellegrino che con una testata imperiosa ha trafitto Milinkovic Savic.

Da ricordare che già sul finire del primo tempo il Toro aveva rischiato di prendere gol , dopo doppia respinta di Savic e una semitraversa conclusiva.

Troppi sono stati gli errori in difesa ma soprattutto è stato quasi deludente l’aspetto tattico della squadra di Vanoli nel secondo tempo. Il Toro non meritava di vincere e il risultato è giusto. Peccato perché dopo un bel primo tempo Ricci e compagni avevano la partita in mano nella gestione del gioco con Elmas e Casadei nuovamente protagonisti, uno come assist man e l’altro come bomber al terzo gol in quattro partite. Il macedone è un giocatore straordinario sia a livello tattico che come finalizzatore , aiuta a centrocampo e sulla trequarti diventa quasi devastante. Il ragazzo ex Inter sta dimostrando partita dopo partita il suo valore a centrocampo sia dal punto di prestanza fisica che tecnica. Il servizio sul primo gol granata ha la tecnica del centrocampista di qualità e la grinta con cui porta palla dei più duri mediani di una volta. Come sempre bene anche Adams al suo ottavo gol in serie A.

Ovviamente il Parma è una squadra che ha lottato su ogni pallone , e solo prestazione del genere posso risollevarlo per salvarsi dalla serie B.

Sono stati troppi gli errori della difesa granata con insufficienze per Walukiewicz e Coco che hanno perso molti palloni e duelli . E se dal punto di vista offensivo il centrocampo ha funzionato bene questo non lo si può dire per la fase difensiva dove hanno lasciato troppi spazi di gioco agli scudocrociati, senza opporre la giusta resistenza.

Il Toro doveva sicuramente osare di più per vincere la partita invece dopo il secondo vantaggio si è come accontentato di difendersi pensando di portare a casa i tre punti. Da adesso in poi occhio alle squadre che lottano per non retrocedere perché lotteranno fino alla fine su qualsiasi pallone e la prossima partita al Grande Torino arriverà l’Empoli che ha già fatto qualche scherzetto in Coppa Italia al Toro che ad altre squadre anche in campionato.