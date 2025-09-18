Toro, con l’Atalanta quale clima? Baroni vuol riconquistare il tifo

La vittoria di Roma può sopire la contestazione alla squadra, avanti quella società. Che clima attorno a Torino-Atalanta?

Stadio Olimpico Grande Torino, dove eravamo rimasti? Sono passati 18 giorni dalla prima sfida di campionato affrontata dal Toro tra le mura amiche, contro la Fiorentina. Un debutto non certo amichevole perché arrivato dopo lo scotto dell'umiliazione di Milano, in un clima infuocato non solo per la contestazione a Cairo, che non è una novità, ma anche per quella alla squadra dopo i cinque gol incassati dall'Inter.

Torino, sponda squadra: la vittoria con la Roma sopisce gli animi — Contro l'Atalanta, quale ambiente accoglierà il Toro? La sensazione è che la squadra possa ricevere un atteggiamento conciliante rispetto a quello duro a cui è andata incontro nella gara con la Fiorentina, con novanta minuti di contestazione. L'umiliazione di Milano ha fatto la sua parte nella presa di posizione della Maratona, lontano da Torino è però arrivato il primo riscatto del Toro con la vittoria di Roma. Il successo contro i giallorossi è stata una boccata d'aria per la squadra ma anche per i sostenitori granata ed è stato il primo passo che Baroni chiedeva per estinguere il debito con i tifosi, per parafrasare le parole dette dallo stesso tecnico. La sensazione è quindi che i primi tre punti raccolti in campionato possano sopire, almeno con l'Atalanta, le rimostranze nei confronti della squadra.

Torino, sponda società: la contestazione prosegue e raddoppia, nuova marcia pre Atalanta — Diverso il clima atteso nei confronti della società. La contestazione va avanti da tempo senza sconti e senza conciliazione. La protesta nei confronti di Cairo è ricorrente allo stadio, e proprio di recente il presidente è intervenuto in merito dicendo di non farci più caso e paragonando cori e fischi nei suoi confronti a un'acufene. La contestazione non ha riguardato solo lo stadio ma anche le piazze, come successo il 4 maggio con la marcia che ha preceduto la salita al Colle di Superga e prima ancora ad agosto post cessione di Bellanova. Contro l'Atalanta, domenica, ci sarà una nuova manifestazione organizzata. La partenza è fissata al Filadelfia a mezzogiorno.