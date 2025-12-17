Toro, è (quasi) record di clean sheet ma con la peggior difesa: com’è possibile?

Due dati apparentemente opposti si uniscono in questa strana stagione granata: ecco qual è la reale spiegazione per questo andamento

Questo dato non fa altro che alimentare la definizione, che più volte è stata enunciata, di un Torino imprevedibile. E non è positivo in questo caso, sia ben chiaro, ma è forse che ancora la mancanza di una chiara identità o di una ben definita linea di percorso portino ad ottenere quello che si trova, senza che gli obiettivi conseguiti siano realmente quelli cercati. Così, in fase difensiva convivono due dati opposti: uno mostra una grande solidità, l'altro il suo esatto contrario. Quello su cui ha posto tanto l'attenzione, sia prima che dopo la sfida di domenica 14 dicembre, Davide Nicola è legato ai clean sheet: il Torino ne presenta sei (compreso quello contro la Cremonese) in quindici partite. Un ottimo dato: si pensi che è anche quasi un record...

Torino: 6 clean sheet ma... — Sì, perché nell'era dei tre punti soltanto in altre due occasioni il Toro è riuscito a fare un punteggio uguale o superiore a questo. La prima volta nella stagione 1994/1995 (la prima con i tre punti) e anche in quel caso i clean sheet in quindici partite furono sei. Un dato superato soltanto con Juric nella stagione 2023/2024: in quel caso i clean sheet in quindici partite furono sette. Parliamo comunque di un dato, quello fatto registrare in questa stagione, che fa rumore e fa numero, visto che si inserisce nella lista dei migliori tre dati a riguardo negli ultimi trent'anni. A fare da contraltare a questa positività, però, c'è il numero di gol subiti: con 26, il Torino è insieme alla Fiorentina la peggior difesa del campionato. La media è di 1,73 gol subiti a partita: veramente troppi. Ma com'è possibile che due dati che rappresentano qualità così opposte possano convivere?

Torino, ecco perché ti contraddici così — Questi due dati, così opposti ma al tempo stesso reali per il Torino di Baroni, non fanno in realtà altro che dimostrare quanto abbiamo evidenziato nelle prime righe: la mancanza di chiarezza nel percorso di crescita di questa squadra crea enormi problemi. E così si ha l'imprevedibilità di una squadra che sei volte su quindici è riuscita a mostrare un'ottima difesa, non prendendo neanche un gol, ma che negli altri casi ha spesso mostrato una pessima difesa, subendone, invece, tante di reti. E in effetti, se si tolgono le sei sfide terminate a reti bianche per il portiere granata, si trova che i 26 gol subiti nelle restanti 9 partite fanno registrare una media di 2,88 gol subiti a partita: una media veramente altissima, ma che forse ci si poteva aspettare, viste le sfide contro Inter e Como. La conclusione è che se il Torino - insieme alla Fiorentina - è la peggior difesa del campionato, questo è più dovuto a una carenza di concentrazione e di tenuta mentale, che non hanno permesso fin qui al Torino di rimanere concentrato per 90 minuti in tutte le partite, e non a una reale debolezza difensiva. Non che il problema sia minore, senz'altro è molto diverso.