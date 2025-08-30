Toro, Ilkhan l’unico a salvarsi a San Siro. Con Asllani avrà spazio da mezzala?

Non solo alternativi, il giovane turco e il nuovo regista possono coesistere

Nella disfatta di San Siro, Emirhan Ilkhan è stato forse l'unico giocatore del Toro a salvarsi. Confermato in cabina di regia dopo l'ottimo ingresso contro il Modena, il giovane turco si è presentato con personalità in casa dell'Inter. Ilkhan non ha avuto paura di giocare il pallone, mettendo in fila anche due ottime giocate per liberarsi della pressione alta dei nerazzurri.

Precisione e personalità, ma ha predicato nel deserto — Al contrario dei compagni, che hanno finito per regalare tre gol all'Inter con errori in costruzione, il numero sei del Toro è stato molto preciso: a fine gara l'indicatore di precisione dei passaggi è al 91%. La pessima prova della squadra non può dunque cancellare l'unica nota positiva della giornata, evidenziata anche da un ulteriore fattore. Quando Ilkhan ha lasciato il campo, chi ha preso il suo posto non ha fatto meglio. Anzi. Tameze, impiegato davanti alla difesa per contenere i danni, ha finito per regalare all'Inter il quinto gol con una gestione sbagliata in costruzione.

Con Asllani al centro può allargarsi — In un Toro che sarà da ribaltare da cima a fondo, a partire dall'atteggiamento, Ilkhan è uno degli elementi da cui potrà ripartire Baroni. Il turco ha convinto il cabina di regia, dove a partire da domenica sarà a disposizione anche Asllani. Meno spazio per il classe 2004? Non è affatto detto. Sicuramente l'albanese ex Inter si candida a trovare molto spazio e potrà posizionarsi al centro della mediana, ma Ilkhan ha grande duttilità. Per lui, con l'impiego di Asllani, potrebbe aprirsi la possibilità di trovare spazio anche come mezzala: le doti tecniche non mancano, la gamba nemmeno, nonostante una stazza non particolarmente elevata. Ma Ilkhan sta dimostrando di poter dire la sua, al contrario di tanti altri compagni che devono ancora ingranare.