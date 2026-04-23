Non c’è spazio in questo Toro per Emirhan Ilkhan. Passano le stagioni, cambiano i tecnici, ma per un motivo o per l’altro non è mai il momento del turco. E lo si può affermare in quella che è senza dubbio la sua prima stagione effettiva da giocatore del Torino. Uno dei primi paradossi per un ragazzo che lo scorso 13 marzo – alla terza partita di Roberto D’Aversa sulla panchina granata – contro il Parma veniva lanciato titolare, premiando la scelta con un gol. Sembrava il segnale inequivocabile della costruzione delle basi di una centralità con il nuovo tecnico. Invece, secondo paradosso, al turco sono stati poi concessi appena 27’ contro il Milan, fino a diventare, dopo la sosta, un desaparecido: panchina contro Pisa, Verona e Cremonese, senza nemmeno uno spezzone.

Ilkhan, prima Asllani poi Prati

Con il turco meno lanci lunghi

Ilkhan, c'entra il contratto in scadenza?

. In estate, nonostante le buone impressioni delle prime due partite ufficiali della stagione (Modena e Inter), il Torino ha deciso di puntare su. Poi, una volta naufragata l’esperienza dell’albanese sotto la Mole (trasferitosi al Besiktas, ex squadra di Ilkhan), Petrachi ha puntato sunell’ottica di portare in granata un prospetto italiano. Così si è creato un nuovo ballottaggio. Prima del Milan, D’Aversa spiegava: “Prati ha più struttura e porta più fisicità… Ilkhan ha un bel terzo tempo, è bravo negli inserimenti… hanno caratteristiche diverse”. Poi,, è tornato sul tema: “Prati è un geometra, Ilkhan è più un portatore di palla e in questo momento è più una mezzala che un play”. Ciò prima che anche Prati venisse 'panchinato' nelle due gare successive, per favorirenel duo con, inamovibile per D’Aversa.Eppure, i numeri raccolti in queste prime settimane di gestione D’Aversa raccontano che uno come. La coppia più fisica offre sicuramente più copertura difensiva e robustezza nei duelli, andando però a discapito di una minore lucidità nella costruzione del gioco. Il turco offre soluzioni e caratteristiche diverse. In tutto, con il tecnico pescarese, ha totalizzato: 76 da titolare con il Parma e 27 da subentrato a San Siro con il Milan. Il campione non può che essere limitato, ma è utile a sottolineare alcune tendenze. Contro il Parma Ilkhan ha segnato un gol e partecipato a un match della squadra di D’Aversa caratterizzato da(dati Opta): questo con Ilkhan in campo. Contro il Milan – pur entrando a partita in corso – i granata hanno mantenutoMa il dato più interessante che emerge è quello che riguarda lo stile di gioco con Ilkhan e senza Ilkhan. Con il turco,: 11,7% contro il Parma e appena 6,5% nei minuti concessigli a San Siro. Mentre, senza di lui e sfruttando la maggiore struttura fisica dei compagni,: 17,3% contro il Pisa, 18,2% a Napoli, 18,3% a Cremona, fino al 19,6% di Torino-Parma, successivo alla sua uscita.sembra poi essere differente. Nei 27 minuti finali contro il Milan, con Ilkhan in campo, il Torino ha chiuso con il. Contro il Parma, invece,Ilkhan sembra dunque avere il potenziale per incidere su come la squadra crea, offrendo un quadro con meno lanci lunghi, più fraseggio e una maggiore pulizia tecnica. Così, il Torino si sta privando di un regista in grado di dettare i tempi e offrire linee di passaggio, qualità che potrebbero rivelarsi preziose. Ma quello di Ilkhan e del suo minutaggio ridotto è un tema trasversale che riguarda l’intera stagione. Anche con Baroni, che fino a Capodanno – dopo i 58’ all’esordio stagionale con l’Inter – gli aveva appena concesso 11 minuti. Quando poi ha giocato ha sempre risposto:, come quello liberatorio e decisivo a Roma in Coppa Italia. C’è la macchia dell’espulsione di Genova, ai titoli di coda della gestione Baroni, ma per il resto non si può rimproverargli nulla.E quindi il caso di Ilkhan non può che incuriosire ed essere uno dei temi che accompagnano il Toro da qui alla fine del campionato. E– con l’opzione per il rinnovo di un anno – è naturale chiedersi se le sue esclusioni si riducano a una scelta tecnica o a un piano già delineato per il futuro.