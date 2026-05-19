A pochi giorni dal derby della Mole, i bookmakers si schierano senza mezzi termini. Se la storia e i precedenti hanno quasi sempre spinto la lavagna delle scommesse verso la sponda bianconera, stavolta il divario tra le due squadre appare particolarmente marcato. Le principali agenzie di scommesse piazzano infatti la vittoria della Juventus tra 1.40 e 1.50, mentre il successo granata oscilla addirittura tra 7.50 e 8.00, con il pareggio generalmente proposto intorno a quota 4.80. Un abisso se preso come riferimento con il derby del 2015, dove il pronostico dava sì favoriti i bianconeri, ma in modo decisamente meno schiacciante, quotando la vittoria granata a 4.20 e il successo Juventino a 2.00. Eppure, proprio in quell'occasione, il Toro ribaltò le lavagne vincendo la partita e interrompendo un lungo digiuno nella stracittadina più antica d’Italia.

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I bookmakers non hanno dubbi: al Toro servirà un'impresa contro la Juve

Oggi, tradotto in termini probabilistici, il mercato assegna ai bianconeri oltre il 70% di possibilità di vittoria, lasciando i granata sotto la soglia del 15%. Si tratta di una forbice decisamente ampia, persino per una stracittadina che, per definizione, dovrebbe sfuggire alle regole dei valori assoluti. Il Toro, dunque, sarà chiamato a scendere in campo per compiere l'impresa contro la Juve: ribaltare un verdetto che la fredda logica degli algoritmi considera già scritto.

Per il tecnico Roberto D'Aversa si tratta del suo primo derby della Mole alla guida del Torino ma potrebbe anche essere già la sua ultima partita su questa panchina. Il suo contratto scade infatti il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono certezze che possa continuare questa sua avventura in granata anche nella Serie A 2026/27, anche se il presidente Urbano Cairo nelle scorse settimana ha tenuto aperta la possibilità che ci possa essere un prolungamento.

Articolo a cura di Francesco Fadda