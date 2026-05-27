Una stagione al di sotto delle aspettative. Questo è sicuramente il diktat di un'annata, che ha visto il Toro rimediare in piccola parte nel finale del campionato, a due terzi di campionato difficili e deludenti. Una stagione sulla falsa riga di quella precedente, seppur con un andamento diverso. E a conferma della tesi ci sono i punti di classifica che sono pressoché simili a quelli del 2024/25, rispettivamente 45 e 44. Un anno difficile confermato dalla contestazione della tifoseria granata, stanca di attendere cambiamenti che poi puntualmente non si verificano. I tifosi del Toro rimproverano alla gestione Cairo la mancanza di ambizione e di programmazione a lungo termine, che consentirebbe ad un club storico come il Torino di riavvicinarsi ai fasti di annate mai più rivissute e che mancano da tanto tempo. E il malcontento, che dura da diversi anni, si è manifestato durante la stagione 2025/26 con una mossa inedita ovvero con la decisione di lasciare vuoto parte dell'Olimpico Grande Torino con l'assenza soprattutto dei tifosi in Curva Maratona. Anche in merito a tale questione si è espresso il patron Urbano Cairo, in un'intervista rilasciata a Sky Sport.

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Cairo: "Può starci un avvicendamento, se arriva l'offerta giusta, io sono aperto a lasciare"

Cairo: "Ci sta la contestazione. Ci vuole impegno a prescindere che si abbia il sostegno o meno"

Il presidente si è definito disponibile a farsi da parte, in caso di offerte congrue: "Se si presentasse qualcuno con un'offerta adeguata, ma senza pensare a chissà che cosa, io sono anche disposto a lasciare. Dopo 21 anni non è che devo rimanere ancora. Ci sta un avvicendamento, non lo escludo". Cairo si è dichiarato comunque speranzoso che l'eventuale successore possa fare meglio di lui: "Spero che nessuno arrivi a rimpiangermi perché ho la speranza che chi arriverà farà meglio di me e se qualcuno arriva e ha voglia di investire e far bene, io sono disponibile". Alla domanda poi sulla sua passione per il Toro, ha affermato che quest'ultima è rimasta invariata nel tempo, soffermandosi su quanto il settore del calcio sia cambiato rispetto al passato, facendo un parallelo con le grandi squadre granata: "Io però vedo anche le cose e negli anni '40 era una cosa pazzesca e negli anni '70 era grande. Il mondo è cambiato, i fatturati purtroppo nel calcio contano molto più di quanto contavano anni fa".Il patron granata ha poi fatto un excursus sul proprio operato nel mondo granata, passando dalla prima squadra, agli impianti e infine alle giovanili: "Io quello che ho fatto è prendere un Torino fallito che nei dieci anni prima di me aveva fatto sei stagioni in B, quattro in A e tre volte retrocesso. Adesso siamo in Serie A da 14 anni di fila, prevalentemente nella parte sinistra e abbiamo fatto l'Europa e dei settimi posti. Abbiamo ricostruito il Filadelfia, con altre componenti, ma io ci ho messo una quota d'investimento importante totalmente a fondo perduto ma l'ho fatto volentieri, perché era importantissimo che quel Filadelfia che era distrutto ed era uno scempio, rinascesse e fosse ricostruito. Il Robaldo è pronto con quattro campi bellissimi per i giovani. Il settore giovanile, che era un po' in difficoltà, ha rivinto il campionato e le coppe sfornando 50 giocatori tra Serie A e B per noi o altre squadre"e che l'importante è mettere impegno verso il club e che il Toro possa migliorare: "Le contestazioni sono all'ordine del giorno ma anche per presidenti che hanno vinto scudetti, ma tanti e ci sta. Il mondo è fatto così e devi capire che è così. Va accettato e impegnarti indipendentemente dal fatto che tu abbia il sostegno o meno. Se fai le cose fatte bene poi il sostegno magari arriverà" - aggiungendo - "Se qualcuno è meglio di me e si presenta io sono felice. Sarò il primo tifoso che andrà a vedere il Toro magari in Maratona se mi accolgono, se no vado in Tribuna. Ciò che conta è che il Toro sia sempre sugli scudi e che faccia meglio".